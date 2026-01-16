学研ホールディングスと学校法人C2C Global Education Japanが、インドで幼児向けSTEAM教育の実証協業へ。日本発教育のローカライズとNEP理念に沿う取り組み実証に着手

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（本社：東京都品川区／代表取締役社長：宮原博昭／以下「学研」）と、山梨学院大学を運営する学校法人C2C Global Education Japan（理事長：古屋光司）のグループ会社であるインド現地法人C2C Global Education India Private Limited（本社：インド・デリー、CEO：Rana Dhiraj、以下「C2C India」）は、インドにおける幼児教育分野での協業に関する覚書（MoU）を2026年1月1日付で締結いたしました。

◆インドにおける日本発STEAM教育の実証とグローバル展開に向けて

本協業は、C2C Indiaがインド・グルガオンに2026年春開園予定の「Fuji Infinity International Preschool（FIIP）」を拠点に、日本発の体験型STEAM教育をインドでローカライズし、国家教育政策NEP2020（※）が示す“基礎教育の質的転換”に沿った学びの実証モデルを構築することを目的としています。

1946年創業の教育事業会社・学研と、同年創業の学校法人C2C Global Education Japanが日印協働で取り組むことで、将来的な戦略的連携やグローバル展開の可能性を検討する第一歩と位置づけています。

※NEP2020：インド政府が2020年7月に承認した新しい国家教育政策（National Education Policy 2020）。知識の暗記中心の従来型教育から脱却し、探究心や創造力、社会とつながる力を育むことを目指す大規模な教育改革。

◆背景｜NEP2020と幼児期教育の再設計

インドではNEP2020により、幼児・初等教育領域で「知識中心から、遊びや体験を通じた全人的な発達」への転換が進んでいます。学研は、日本で培ってきたSTEAM教育や体験型学習の知見をもとに、現地教育文化に適合した形でコンテンツローカライズを図りながら実証に取り組みます。

◆取り組み内容｜アフタースクール実証から始まる日印協働

FIIPでは、幼稚園児および小学校低学年向けアフタースクールクラスの開設を計画。授業設計や現場実装方法は既に両社で協議が進んでおり、2025年11月の現地講師との意見交換では以下の声が挙がりました。

「幼児向けでも構造が緻密で、大人も考える内容がある」

「身近な素材から科学概念へつながり、夢中で取り組める設計が良い」

「協働的な課題解決を通じ、協調性や粘り強さが育つと感じる」

「STEMではなくSTEAMとしてArtが横断し、学びが“自分事化”されていく」

こうした反応を踏まえ、日本発×インドの強みを組み合わせた新しい教育モデルの設計を双方で進めています。

◆両社の長期ビジョン｜インドから始まるアジア的教育モデル

学研は東南アジア・中国でグローバル展開を進めており、日本発の教育コンテンツを現地提携企業と協働しながら社会に浸透させる取り組みを推進しています。

C2CはFIIPを起点に私立校展開も視野に入れ、2050年にアジアにルーツを持つ世界的教育プラットフォームの構築を長期構想としています。

今回の協業は、両社が“教育を通じ社会へ価値を返した上でビジネスを成立させる”という姿勢を共有している点に立脚しています。インドでの実証は、未来の協働可能性に向けた段階的取り組みとして行われます。

◆経営陣コメント

学校法人C2C Global Education Japan 理事長 古屋 光司 氏

「同じ1946年創業で『戦後の復興は教育をおいてほかにない』という信念を掲げた学研グループと協働できることを大変嬉しく思います。日本の価値観・文化を基盤とした教育が、インドでも受け入れられる形を共に探りたいと考えています」

株式会社 学研ホールディングス

グローバル担当取締役 百田 顕児

「当社は、日本で培ってきた教育の価値を海外でも役立てることができると考えています。教育を通じて社会に貢献し、その結果として事業が成立していく――この創業時からの姿勢を、インドでも大切にしていきたいと思います。まずはC2Cグループと共に、実証を一つひとつ丁寧に積み重ねてまいります」

C2C Global Education India CEO Rana Dhiraj 氏

「C2Cはインドの教育分野で新たな基準を打ち立てることを目指しており、学研との協業はその歩みをさらに加速させます。子どもたちが未来を自ら切り拓く力を養う教育モデルを構築し、教育が社会に価値を返すという理念を大切にしながら、一歩一歩着実に取り組んでまいります」

