アクロクエスト、社員の防災対策強化としてCIO製ワイヤレス対応モバイルバッテリーを全社員に配布

アクロクエストテクノロジー株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：新免流、以下、アクロクエスト）は、社員一人ひとりの安全確保と災害時の行動力向上を目的とした防災対策の一環として、株式会社CIO（以下、CIO）より販売されているモバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM 5K（シルバー）(https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/mobilebattery/smartcoby/cio-mb20w1c-5k-wl15/)」を全社員に配布しました。

近年、地震や風水害などの自然災害が各地で発生する中、災害時には停電や通信環境の不安定化が想定されます。スマートフォンは、安否確認や正確な情報収集、家族や職場との連絡に欠かせない重要なライフラインであり、その電源を確保することは防災対策の要となります。

■ CIO製モバイルバッテリーを採用した理由

今回配布した CIO製「SMARTCOBY SLIM 5K」 は、

- コンパクトで持ち運びやすい薄型設計- スマホの裏に貼り付け、ワイヤレス／有線いずれの充電にも対応- 日常利用から非常時まで幅広く活用できる実用性

といった特長を備えています。「防災専用品」ではなく、日常の延長線上で使える防災アイテムとして、社員が無理なく携行できる点を評価し、採用しました。

アクロクエストではこれまでも、防災ポーチの配布や防災訓練の実施などを通じて、社員がいざという時に落ち着いて行動できる環境づくりを進めてきました。今回のモバイルバッテリー配布も、こうした取り組みの延長線上にあるものです。

■ 配布の目的

- 災害時におけるスマートフォン等の電源確保- 安否確認・情報取得手段の維持- 日常から防災を意識する企業文化の醸成

社員からは、

「災害時だけでなく普段使いもできるのがありがたい」

「会社が“いざという時”まで考えてくれていると感じた」

といった声が寄せられています。

■ 防災とボランティアの日に寄せて

1月17日は「防災とボランティアの日」として、災害への備えや助け合いの大切さを考える日です。アクロクエストはこの機会を通じて、社員一人ひとりが防災を“自分ごと”として捉え、日常から備える文化を育むことを大切にしています。

今後もアクロクエストは、社員の安全と安心を守ることを出発点に、日常の延長線上にある防災のあり方を考え、実践し続けてまいります。

