Ｓｋｙ株式会社と株式会社ＮＴＴデータ イントラマートがパートナー契約を締結、業務プロセスの効率化と迅速なシステム導入を実現

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（以下、「Ｓｋｙ」）は、株式会社ＮＴＴデータ イントラマート（以下、「イントラマート社」）とパートナー契約を締結したことを発表します。

Ｓｋｙは、幅広い分野でのソフトウェア開発実績を生かし、ローコード開発基盤を用いた企業のDX支援も行っています。ワークフロー市場においてシェアNo.1を獲得している、エンタープライズ・ローコードプラットフォーム「intra-mart」を提供するイントラマート社とパートナー契約を締結することで、業務効率化と柔軟なシステム連携を実現するソリューションを提供し、お客様のDXを強力に支援していきます。

■ intra-martについて

intra-martはワークフロー、ポータル、BPM、Webアプリケーション開発など多彩な機能を備えた統合プラットフォームであり、企業の業務改革を支援する基盤として多くの企業に導入されており、ワークフロー市場において“18年連続で市場シェアNo.1”を獲得しています。（金額ベース／2024年度実績）

国内外で10,000社以上の企業がintra-martを活用し、業務効率化を実現しています。

○株式会社ＮＴＴデータ イントラマートについて

1998年に株式会社エヌ・ティ・ティ・データの社内ベンチャープロジェクトとして発足し、2000年に専門会社として設立。「人・企業・社会を情報技術でつなぎ、未来に向けた新たな価値を創造し、グローバルに発信する」ことをミッションに、200社以上のパートナーとともに、企業やその従業員の満足度向上を伴ったビジネスモデルの変革を支援しています。

株式会社ＮＴＴデータ イントラマート Webサイト

https://www.intra-mart.jp/

■ Ｓｋｙ株式会社が提供するソリューション

Ｓｋｙは、イントラマート社とのパートナーシップを通じて、より多くの企業様に高品質なITサービスを提供し、企業の成長を支援してまいります。

Ｓｋｙの豊富な実績や知見を生かし、最適なソリューションをご提供します。

○ハイブリッドDX × 高品質開発力によるシステム構築

「intra-martのクラウドとオンプレミスのハイブリッド対応」 × 「Ｓｋｙの高品質開発力」で、既存資産を生かした段階的なDXを実現。Ｓｋｙの開発経験と検証ノウハウで高度な要件にも対応し、短納期で信頼性の高いシステム構築を可能にします。

○DevOps × アジャイル開発による競争力向上

「intra-martの設計から運用までのプロセスを自動化するDevOps機能対応」 × 「Ｓｋｙのアジャイル経験」で、実際に動くモックを早期に作成し、開発期間を短縮。短納期で競争力のあるシステム構築を実現し、企業のビジネスを加速させます。

○生成AI連携モジュール × 生成AI技術による高精度なAIアシスト

「intra-martの生成AI連携モジュール（IM-Copilot）」 × 「Ｓｋｙの生成AI技術」で、業務プロセスの自動化と効率化を実現。生成AIのポテンシャルを最大限に生かしたシステム構築により、企業のビジネスをご支援します。

Ｓｋｙ株式会社 intra-martソリューション

https://www.skygroup.jp/si/lowcode/intra-mart/

■ 株式会社ＮＴＴデータ イントラマート 代表取締役社長 中山 義人様

このたび、Ｓｋｙ株式会社様とパートナー契約を締結できたことを大変うれしく思います。

本パートナーシップにより、Ｓｋｙ株式会社様の高品質な開発力と、ローコードや生成AIなどの先進技術を備える当社プラットフォームを掛け合わせたソリューションを展開することで、企業のDXを加速させるとともに、市場環境の変化に強い業務基盤を支援できるものと確信しています。

今後も両社の強みを最大限に生かし、企業の持続的な成長と、デジタル技術を通じた社会全体の発展に貢献してまいります。

