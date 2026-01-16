【公認会計士試験 短答式試験合格発表！】最新の情報は1/23(金)にTACでチェック！

TAC株式会社公認会計士試験合格発表！｜TAC公認会計士講座

公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 : 多田 敏男）は、合格者数・受験者数・合格率・イベント情報などの最新情報をWebサイトにてお知らせしております。

１月23日（金）合格発表後の最新情報もこちらよりご確認ください。

合格発表関連・各種イベントのご紹介 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_contents_goukaku.html

第I回短答式試験解答速報｜公開中！

本試験分析・解答解説資料（PDF）

令和８年度 第I回短答式試験

「本試験分析・解答解説資料（PDF）」閲覧サービス

詳細な解答解説を無料で簡単に閲覧できるサービスです。

自由に閲覧・印刷できるだけでなく、PDFダウンロードも可能です。専用フォームよりご請求いただき、すぐにご覧いただけます！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou.html

アーカイブ動画｜公開中！

2025年12月15日実施｜状況別セミナー

＼オススメ／ 12月短答後「状況別セミナー」

12月短答合格想定の方

5月短答専念の方

5月→8月論文受験予定の方

それぞれを対象にした動画をご用意しています。ご自身に合った動画をご視聴ください。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou.html#20251215

個別学習相談会実施！【事前予約制：1月20日正午より予約開始】

個別学習相談会

1対1で講師にじっくり相談できる！

今後の学習計画について軌道修正したいなら必須。

最短距離で合格に近づくためにぜひご利用ください。

他校生や独学の方もご利用いただけます。

詳細・ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/koushi_denwa_gakusyu_soudankai

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長：多田 敏男

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号／