全国エンゲージメント実態調査 2026 を開始

セレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は、日本の中小企業における「エンゲージメント（働きがい）」の実態を明らかにするため、全国規模の共同調査プロジェクト「全国エンゲージメント実態調査 2026」を開始します。

本調査では、企業が既に実施しているエンゲージメントサーベイ結果の可視化を行い、傾向や強み・弱みを整理します。

収集したデータをもとに実施する全国分析の結果は、「全国エンゲージメント実態調査 2026」として取りまとめ、2026年5月頃に公表予定です。

調査に協力いただいた企業には、自社のサーベイ結果をダッシュボード形式でご覧いただけるフィードバックレポートを、1か月間無償でご提供します。レポートでは、自社エンゲージメント状況の可視化及び、全国平均値との比較をご覧いただけます。

背景

昨今、若手を中心とした離職率の上昇、職場コミュニケーションの分断、心理的安全性の低下など、企業の人材課題は多様化しています。一方で、エンゲージメントサーベイは多くの企業で導入が進むものの、

「データはあるのに、活かせていない」

「読み解き方がわからず、施策に結びつかない」

という課題が依然として顕在しています。

本プロジェクトは、こうした状況に対し、中小企業の“働きがい”の現状を全国規模で可視化し、共有可能な知見として社会に還元することを目的として実施します。

プロジェクト概要

■ プロジェクト名：全国エンゲージメント実態調査 2026

■ 対象企業：従業員数 0～300名規模の企業

■ 参加方法：既存のエンゲージメントサーベイ結果を共有いただくだけで参加可能

※企業内でエンゲージメントサーベイを実施していない企業様でも、本調査にご参加いただくことが可能です。

ご希望の場合は、当社が用意している「エンゲージメントサーベイ設問項目一覧」をお送りし、貴社にてサーベイをご実施いただけます。

ご希望の企業様は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

■ 参加企業特典：

・自社データの可視化ダッシュボード（1か月閲覧可能）

■ 参加費：無料

■調査期間：2026年2月2日～2026年3月31日まで

参加企業のメリット

・自社の組織状態を“わかりやすく”把握できる

・全国傾向を踏まえ、課題や強みを客観的に理解できる

・専門的知識がなくても、ダッシュボードで直感的に分析可能

・人材戦略や離職防止施策の検討材料として活用できる

主催者コメント

「本調査は、全国の中小企業が抱える『働きがい』に関する課題を、データを通じて明らかにする社会的プロジェクトです。

調査への協力が、企業の未来を考えるきっかけになることを願っています。」

参加方法

以下のフォームよりお申し込みください。

（URL）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkm_oRgHZswtRPfS1SQi98-K7sXnJw7_AxyYG-tYWHO0_d-Q/viewform?usp=header

※ご提供いただいたデータは、個人情報保護方針（https://sele-vari.co.jp/privacy/）に則り、本調査目的に限定して利用し、個社名・個別情報が外部に開示されることは一切ありません。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

【会社概要】

ミッション： 人と組織の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

代表取締役： 平康慶浩

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

東京オフィス： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号岸本ビル7階xLINK 丸の内パレスフロント内

名古屋オフィス： 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2丁目34-17 セントラル名古屋1101号

会社HP： https://sele-vari.co.jp/