【2026年1月30日（金）まで】西日本DX推進フェア2026 早期申込割引特典の締切迫る！
＜出展申込方法＞
出展申込方法：公式HPの「出展申込はこちら」よりお申し込みください。
西日本DX推進フェア公式HP：https://dxf.solution-expo.jp/
早期申込期間：2026年1月30日(金)まで
期間内に出展申込完了された方限定の割引特典をご用意しております！
出展申込期間：2026年3月23日(月)まで ※満小間になり次第受付終了となります。
出展をご検討の方に向けた「出展検討のための説明会」を開催中です！
出展資料請求も可能ですので、ご希望の方は上記の公式HPよりご請求ください。
＜出展プラン＞※全て税込価格
（1）屋内標準小間 253,000円/1小間
（2）屋内スペース小間 227,700円/1小間(4小間以上から申込可能)
（3）屋外展示小間 121,000円/1小間
【早期申込割引特典適用時▼】
（1）屋内標準小間 231,000円/1小間
（2）屋内スペース小間 207,900円/1小間(4小間以上から申込可能)
（3）屋外展示小間 108,900円/1小間
さらに、出展オプションの企業バナー広告55,000円/社が無料になります！
＜西日本DX推進フェア2026とは＞
『西日本DX推進フェア2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の西日本総合展示場で2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される最先端のデジタル技術を用いることによる生産性の向上、イノベーションの創出、新たな価値の創造を目指すDXの展示会です。
九州・中国の販路開拓やPRの機会を創出することによりDX推進に寄与することを目的として開催します。
＜開催概要＞
西日本DX推進フェア2026
公式HP ：https://dxf.solution-expo.jp/
会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間
時 間 ：10時～17時（最終日は16時まで）
会 場 ：北九州メッセ（旧 西日本総合展示場新館）
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1
入場目標：18,000人(予定・同時開催展含む)
入場料 ：無料（要来場登録）
課題解決EXPO2026構成展示会
西日本製造技術イノベーション2026
西日本DX推進フェア2026
エコテクノ2026～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～
中小企業テクノフェア in九州2026
ロボット産業マッチングフェア北九州2026
ベンチャー・メッセ2026
ふくおか未来ものづくり技術振興展2026
2026年度商談会「製造技術マッチングフェア」
■お問い合わせ先
課題解決EXPO事務局 (公財)北九州観光コンベンション協会
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1
TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845
E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp