【仕事でタイパのために取り組んでいることランキング】男女500人アンケート調査

株式会社R&G

株式会社 R&G（埼玉県さいたま市、代表：吉田 忠義）は、社会人の男女500人を対象に「仕事でタイパのために取り組んでいることに関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

近年は「忙しい中でも自分の時間や心を大切にしたい」「時間を生み出したい」という思いから、タイパへの注目が高まっています。

そこで今回、株式会社R&G（ https://r-andg.jp/ ）が運営するR&Gの特定技能外国人採用サポート（ https://r-andg-saiyou.com/ ）は、社会人の男女500人に「仕事でタイパのために取り組んでいること」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、スキンブルラーニングス株式会社 代表取締役の佐藤政樹氏よりご考察いただいております。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「株式会社R&G」の公式サイトURL（ https://r-andg.jp/(https://r-andg.jp/) ）へのリンク設置をお願い致します。

【調査概要】

調査対象：社会人の男女

調査期間：2025年12月8日～15日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

有効回答数：500人（女性321人／男性179人）

回答者の年代：20代 22.6％／30代 38.4％／40代 24.0％／50代 11.0％／60代以上 4.0％

【調査結果サマリー】

・仕事でタイパを意識することがある人は95.0％

・仕事でタイパのために取り組んでいることは「タスク管理を行う」

・タイパの取り組みによって得られた効果は「業務効率が上がった」

仕事の中でタイパを意識することがある人は95.0％

社会人の男女500人に「仕事でタイパを意識することがあるか」を聞いたところ、「よくある（56.0％）」「たまにある（39.0％）」が合わせて95.0％でした。

「よくある」だけでも半数を超えていて、タイパというワードや考え方が知られているだけではなく、実際の行動にも浸透してきていることがわかります。

仕事でタイパのために取り組んでいることは「タスク管理を行う」

仕事でタイパのために取り組んでいることの1位は「タスク管理を行う（35.2％）」でした。2位「同じ作業はまとめて行う（21.6％）」、3位「スケジュール管理を行う（10.6％）」続きます。

「タスク管理」「同じ作業をまとめる」「スケジュール管理」という回答が上位で、日々の業務や情報を整理して計画を組み立てることで、無駄を減らしたいという意識が感じられます。

＜1位 タスク管理を行う＞

・プロジェクト全体のタスク管理はシステムが導入されているので、個人でのタスク管理はGoogleスプレッドシートで管理しています。1日のタスクから1週間のタスクまでシートをわけて、優先度を意識しています。なるべく自分がタスクを止めないように、柔軟に処理しています（40代 男性）

・タスク管理アプリを活用しています。1日のやる業務をリストにまとめ、完了したらチェックをつけます。優先すべき業務や急遽対応必要な業務が入った場合は、順番を入れ替えるなど臨機応変にこなしています（20代 女性）

タスク管理とは、業務・作業の優先順位や期限を設定して、計画的に実行していくためのマネジメントです。具体的には「ToDoリストをつくって、やるべきことを可視化する」「やるべき内容に優先順位や期限をつける」などが挙がっています。

タスクの全体像や「終わったか終わっていないか」が可視化されるので、やるべきことが明確になり迷う時間が減り、やり忘れることも防げると期待できます。

タスク管理を楽にするため、タスク管理ツールを活用している人も多くなりました。

＜2位 同じ作業はまとめて行う＞

・お客様が来た際に都度準備する書類を、朝に予約管理表を見た上で、あらかじめすべて準備する（20代 男性）

・仕事の流れを崩さないように、同じ種類の作業は時間を区切ってまとめて処理しています。メールも都度見ず、決めたタイミングだけ開きます（30代 男性）

同じ作業をまとめると、「思考の切り替えや作業場所の移動にかかる時間」が減ると期待できます。メール対応や書類準備などを都度行うと、作業のたびに集中力が途切れ、結果的に時間がかかってしまうからですね。

種類ごとに作業時間を区切ることで、流れを止めずに処理でき、仕事内容によっては流れ作業のようにこなせる可能性があります。とくに、メールチェックやメールへの返信をまとめて行うという人が多くなりました。

＜3位 スケジュール管理を行う＞

・1日のスケジュールをあらかじめ決めておく。「朝にメールを確認し、同僚と申し送りし、当日のToDo確認」など（20代 女性）

・予定管理ツールに細かなスケジュールも入力して、視覚化しています（40代 女性）

スケジュール管理を行うことで「約束をすっぽかしてしまう」などのミスが起こりにくくなりますし、「次に何をするのか」が明確になって、迷う時間が減ります。

1日のスケジュールを立てる際の前提条件として、「各作業にかかる時間を見積もっておく」という声もありました。

＜4位 AIを活用する＞

・AIを活用し、資料の要点をまとめてもらう（20代 女性）

・生成AIを活用して、プログラムコードの作成や文章作成などを効率的に進めています（40代 男性）

・資料作成などの単純作業はAIに任せるようにしている（50代 男性）

タイパを高めるために、AIを「資料やメール文面の作成」「資料要約」「アイデア出し」「プログラム生成」「校正」などに活用している人も多くなりました。これらはAIの得意分野であり、人間が自分でやるより早く済むことも多いからですね。

単純だけど時間がかかる作業や、自分が苦手な作業をAIに任せることで、確認や状況判断といった本質的な仕事に集中できるようになります。

＜5位 会議の内容を事前に共有する＞

・会議では事前に本会議での決定事項を明確にし、相手に答えてほしい疑問や不明点を共有しておく（20代 男性）

・会議資料を事前に配布しておき、読んできたことを前提に進行する（50代 男性）

社会人に「会社で無駄だと思うこと」を聞くと、「会議の時間が長い」「意味のない会議が多い」といった意見が出ることも多いです。そのため会議を意義あるものにするため、会議前の情報共有を大切にしている人もいました。

あらかじめ、会議の目的や論点を明確にしておき、予習してから参加してもらうことで、当日は議論や判断に集中できるからですね。

会議時間の短縮だけでなく、認識のズレ防止にもつながり、仕事全体のスピードアップが期待できます。

＜同率5位 作業を自動化する＞

・Excel作業はVBAで自動化し、定型業務がボタン1つで終わるようにしている（30代 男性）

・メーラーの自動振り分けを使う（50代 女性）

・自分で簡単なプログラムを組み、作業時間を短縮させている（60代以上 男性）

入力作業など、「定型業務だが、人力でやるとミスが多かったり時間がかかったりする」という仕事も多くあります。このような仕事のタイパ向上に有効なのが、作業の自動化です。

具体的には「Microsoft ExcelでマクロやVBAを活用する」「メールソフトに搭載されている自動振り分け希望を使う」などがあります。

ワンクリックで処理が完了すると、時短かつ人為的なミスがなくなります。

＜7位 テンプレートを作成する＞

・雑貨屋販売員です。取引先にメールを送る際、不良品連絡などのよく送る内容についてはテンプレートを作成し、商品名や理由を書くだけですぐに送れるようにしている（20代 女性）

・定例会議では議事録をフォーマット化。よくある質問のメール返信は、固定のテンプレを作成して、コピペするだけてほぼ完了するようにしています（40代 女性）

普段の仕事では、同じような内容のメールや資料を作成するというシーンも少なくありません。そのため、毎回同じ内容を考えたり書いたりするのが無駄だと感じ、テンプレート作成をした人も多くなりました。

あらかじめ型を用意しておけば、宛名や商品名など必要な部分だけを修正するだけで済み、考えたり書いたりする時間が短縮されます。

＜8位 先回りして作業する＞

・返信が遅くなりがちな相手には、早めに連絡をしておく（40代 女性）

・予定外の作業に備えて、できる仕事はどんどんやっておく（50代 男性）

タスクを後回しにしていると、締め切り間際になって焦ってしまうこともあります。

一方で、「今後自分がやることになる仕事」を予測して準備しておくことで、のちのち楽になります。あとから、待ち時間や想定外の事態が起きたときも、すでに済ませている作業があるので、余裕をもって対応できるからですね。「この工程はやってあるから大丈夫」と思えると、心の余裕にもなります。

事前に準備や連絡をしておくことで、心配事を減らし、仕事の停滞を防ぎやすくなります。

＜9位 マルチタスクを意識する＞

・ひとつの動線で複数のタスクをまとめて処理できるように、計算して動く。何度も同じところを往復して、無駄に時間を費やすことはしたくないので（40代 女性）

・窓口業務をしています。窓口で申請書の書き方を教えながら、必要書類を探したり金額を計算したりして、お客さんが申請書を書き終わると同時に、受付が完了できるようにしています（50代 男性）

マルチタスクを意識して、移動や待ち時間の無駄を減らしている人もいました。

実際には、同時に「それぞれに集中力を要する複数の作業」をするのは難しいものです。実態としては、隙間時間や待ち時間などの短い時間で瞬時にタスクを切り替え、同じ場所や同じ時間帯で複数のタスクをこなすことになります。

＜10位 即行動に移す＞

・その場でできるタスクは、その場で終わらせることを意識してます。後回しにすると忘れたり、思い出すために時間がかかったりします（20代 女性）

・メールは基本的に即返信（30代 男性）

・すぐやる！溜めない。仕事を溜めると探すだけで無駄な時間が生じるため。「メールはすぐ返信」「報告書はすぐ着手」「スケジューラーは決まった時点ですぐ入れる」など（50代 女性）

即行動を意識する理由としては、「後回しにしたら、忘れてしまう」などが挙げられました。タスクを溜めるほど、タスク管理や思い出すための手間が増えてしまいます。

一方でタスクに直面したときに即対応すれば、そのタスクは「終わったタスク」としてToDoリストから消去可能です。結果として、仕事が溜まらず、常に身軽な状態でいられます。

「ピッと思いついたら、パッと行動する」という意味の「ピッパの法則」という言葉もあります。

タイパの取り組みによって得られた効果は「業務効率が上がった」

「タイパの取り組みによって得られた効果」として最も多かった回答は、「業務効率が上がった（33.8％）」でした。2位「残業が減った（20.0％）」、3位「ミスが減った（19.8％）」が20％前後で続きます。

タイパ向上の取り組みに、仕事をスムーズに進める効果があると実感されていることがうかがえます。業務効率が向上してミスも減った状態で業務量が増えなければ、結果として残業も減りますね。

＜1位 業務効率が上がった＞

・作業時間が短縮され、同じクオリティの業務をより早く進められるようになった（20代 女性）

・有意義な打ち合わせが増え、業務効率が上がった（30代 男性）

・作業と集中をわけているから、効率が上がった（40代 女性）

タイパに取り組むと、同じ仕事にかかる時間が短くなったり、同じ時間でより質の高い仕事ができるようになったりします。AIの活用や自動化によって作業を時短したり、時短によって余った時間で熟考できたりするからですね。

またタスク管理やスケジュール管理で「考える作業の時間」と「手を動かす作業の時間」を分けたことで、集中しやすくなって効率が上がった例もありました。

さらに業務効率アップが生み出すメリットとして、「周囲から効率的に動ける人として信頼されるようになった」という声も。タイパ向上の取り組みは、職場での評価アップにもつながる可能性があります。

＜2位 残業が減った＞

・無駄な確認作業や待ち時間が減ったため、残業も少なくなりました（20代 女性）

・勤務時間中に「考えるだけの時間」が減ったため、始業時間ギリギリに出勤したり、退勤時刻とともに帰宅できたりするようになりました（40代 男性）

今までの仕事にかかる時間が減り、かつ与えられる仕事量が変わらない状態では、当然残業は減ります。「残業が減ったことにより、プライベートな時間が充実した」と感じている人もいました。

今までの仕事にかかる時間が減った理由としては、「考えるだけで作業しない時間が減る」「待ち時間などの無駄が減る」が挙がっています。

＜3位 ミスが減った＞

・たくさんの業務を担っていますが、やり忘れなどのミスもなく、簡単に自己管理できるようになりました（20代 女性）

・元々手入力だったものを、数式を組み込んだデータにしたことで、ミスが大幅に減りました（30代 男性）

・時間に余裕をもって進められるので、ミスも減らせている（40代 男性）

タイパ向上の取り組みによって、仕事の質が向上したパターンです。タイパ向上の取り組みによってミスが減り、正確性が高まる理由としては、「タスクの見える化によって自己管理しやすくなる」「自動化によって人為的ミスが減る」などが考えられます。

また効率化によって時間に余裕をもって進められるようになると、慎重になるべき確認作業にも十分な時間を割けるようになり、結果としてミスが減ります。

＜4位 ストレスが減った＞

・自分の休憩時間や自由時間が増えて、頭のリフレッシュができるようになり、ストレスを抱えにくくなった（20代 女性）

・効率的に動けることで、後悔のようなマイナスの感情が減った（30代 女性）

・覚えることが減るので、脳にかかるストレスも軽減したと思います（40代 男性）

タイパが向上することにとってストレス軽減につながる理由には、さまざまなものが挙げられています。

例えば「余裕ができ、時間に追われる感覚がなくなるから」「効率よく仕事できることで、達成感や満足感があるから」「ツール活用によって覚えることが減るから」などです。「残業の減少によってもストレスが減った」という声も。

仕事の質が高まることで、メンタル面にもいい影響があるとわかりました。

＜5位 こなせる仕事が増えた＞

・時間内に多くの作業ができるようになった（30代 女性）

・飲食業です。普段できないことができるようになりました。例えばキッチンの大掃除とか（60代以上 女性）

無駄な工程が減るなど業務効率が上がることで、今までは手が回らなかった業務にも着手できる余力が生まれていました。そのため「新しい挑戦ができる」「大きな仕事を任せてもらえるようになった」と前向きに捉えている人も。

効率化によって時間の余裕が生まれることで、自分の役割を広げられ、仕事への満足感も高まるのですね。

一方で、「作業スピードが速くなったことで新しい業務が次々と追加されるようになり、結果的に業務量が増え負担は減らない」と、デメリットに捉える声も。

「できた時間で新たに取り組む仕事が、やりがいのある仕事かどうか」によっても、捉え方が変わると考えられます。

まとめ

仕事においては「タイパ」を意識している人が圧倒的多数でした。そしてタイパ向上の具体的な方法としては、多くの人が「仕事やスケジュールの整理」や「ツールの活用」を挙げています。

「今日やる仕事を洗い出してリストにし、優先順位をつける」などは、特別なスキルを必要とする工程ではありません。また、タスク管理ツールなどを使えば、さらに簡単に整理できます。

日常の小さな取り組みからでもタイパ向上はでき、残業削減やストレス軽減につながります。「忙しすぎて余裕がない」「なぜかいつも作業がギリギリになってしまう」という人は、できるところからタイパを意識してみてはいかがでしょうか。

■佐藤政樹氏の考察

タイパの目的は業務効率をあげるだけでなく、自分の価値を高めるための時間を作り出すことではないかと思います。

私たちの時間の使い方をざっくりと3つに分けてみましょう。

1.いますぐやる必要のあることに使う時間

2.いますぐではないけど重要なことに使う時間

3.生産性のないことに使う時間

1は、目の前のやるべきタスクや日常業務などです。2は、読書や勉強や振り返りなど将来に活きる学びの時間です。3は、スマホ閲覧、ゲームなどの目の前の快楽の時間です。

注目して欲しいのは2の時間。1の時間の仕事においてタイパを意識した結果、作り出した時間をどう使うのか？2をすっ飛ばして3に流されやすいですよね。

重要なことは、タイパを意識して作り出した時間をどう活かすのか？ではないでしょうか。

▼監修者紹介

佐藤政樹

感動を創造する人材育成トレーナー

・スキンブルラーニングス株式会社 代表取締役

・劇団四季元主役（人間になりたがった猫「ライオネル役」）

・全国で講演・企業研修を実施し講師を務める(300社3万人の実績)

公式サイト（ https://satomasaki.com/ ）

23歳のフリーターから『劇団四季』と『気象予報士』ダブル合格を決意しチャレンジ。無謀と言われながらも「継続の力」で5年後の28歳でダブル合格を果たす。劇団四季では『ライオンキング』『ハムレット』等への出演を経て、入団8年目に『人間になりたがった猫』で主役のライオネル役を務める。その後、退団し教育家になることを志すも食べていけず、飛び込みの営業職を経験する。始めは鳴かず飛ばずであったが500名近くいる社員のなかで「多大なる貢献をした社員2位」を獲得し退職。自身の経験を活かした講座が口コミで全国に拡がりビジネスパーソンだけでなく経営者やセミナー講師など人前で話すプロにも好評を博す。

【著書紹介】

人を『惹きつける』話し方（プレジデント社・2023年）

幸運はなぜ『向こう』からやってくるのか（学研出版・2014年）

公式サイトでは様々な「ユニークで面白い研修手法」を公開している。

https://satomasaki.com/column/management/4406/

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「株式会社R&G」の公式サイトURL（ https://r-andg.jp/(https://r-andg.jp/) ）へのリンク設置をお願い致します。

■株式会社R&Gについて

株式会社R&Gは埼玉県大宮を拠点に製造業、物流業、通訳、機械系エンジニア等に特化した人材派遣サービスを提供しています。一般の派遣会社と違い留学生等の外国人派遣でご案内しております。あわせて外国人の生活を来日から就職・その先まで一貫したサポートも行っています。

※事業内容の詳細はこちら

https://r-andg.jp/business.php(https://r-andg.jp/business.php)

■会社概要

社名 ： 株式会社 R&G

所在地 ： 〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-51-1 三石ビル4F

代表者 ： 吉田 忠義

創業 ： 2015年9月

資本金 ： 2,000万円

事業内容： 人材派遣業・人材紹介事業・コンサルティング業

URL ： https://r-andg.jp/company.php(https://r-andg.jp/company.php)