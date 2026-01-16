わが国に伝わる「呪術」「呪法」を網羅・解説――日本の秘儀に迫る、５３６ページの大著。

内容

株式会社二見書房

神道・仏教・陰陽道など、日本に伝わる宗教で実際に行われてきた、さまざまな修法や呪(まじな)いを取り上げ、その内容を紹介。密教、神道、陰陽道、修験道、神仙道教、日蓮宗、浄土宗、禅宗などの呪法と呪術の全体像を理解できる。

呪いの効果や目的で章ごとに分かれており、自分の知りたい呪法に絞った知識を取得することができる。用途も人々の悩みや欲に沿う形で構成されており、必要な人に渡れば絶大な効果がもたらされることであろう。

目次

序章 呪法とは何か

呪法の三大要素

十八道立て修法

一、荘厳行者法

二、結界法

三、荘厳道場法

四、勧請法

五、結護法

六、供養法

七、念誦法

八、後供養

九、護摩法

十、護摩法の実際

第一章 調伏・魔除けの呪法

１.六字経法

２.千手観音法

３.一字奇特仏頂経法

４.一切消災咒

５.五壇法

６.大威徳明王法

７.毘沙門天法

８.摧魔怨敵法（転法輪法）

９.孔雀明王法

１０.摩利支天隠形法・神鞭法・呪殺法

１１.幽霊鎮めの呪法

１２.頭破七分九字

１３.籠名・調伏札

１４.悪夢払いと眠臥時作法

１５.呪咀返祈念

１６.九字法

１７.不動明王邪気加持

１８.金神除祈願

１９.修験道深秘西吹風守

２０.指相識別之大事

㉑鎮宅霊符神法

㉒禹歩・反閇法

㉓鳴弦・蟇目

第二章 死者召喚・三世知悉の呪法

１.阿尾捨法と憑祈祷

２.金剛夜叉阿尾奢法

３.鬼子母神髑髏法

４.延命法招魂作法（去識還来法）

５.御座と骨萎やまかし

６.十種神宝死者蘇生法

第三章 穢払い・滅罪の呪法

１.弥陀法

２.釈迦法

３.地蔵菩薩大慈大悲真言法

４.六字河臨法

５.病者沐浴湯加持・解穢法

６.烏枢沙摩解穢霊法

７.伊勢流祓

８.三種大祓・最上祓

９.大麻奉祀式

第四章 縁切り・縁結びの呪法

１.千手千眼合薬経法

２.愛染法・如法愛染法と立川流秘義

３.烏枢沙摩明王法

４.歓喜母（鬼子母神）法

５.馬頭観音敬愛法

６.求馬古秘密印法

７.伎芸天念誦法

８.敬愛法・り別法

９.夫婦和合祭文

１０.夫婦離別祭文

１１.稚児灌頂・兒懐犯法

第五章 財福を引き寄せる呪法

１.聖天供

２.毘沙門天供

３.毘沙門天三事成就法・伏蔵開顕法

４.宝蔵天女法

５.宇賀弁財天法

６.虚空蔵法・牛蘇加持

７.堅牢地神招福法

８.地鎮・宅鎮法

９.大黒天神法

１０.地蔵菩薩法

１１.駄都法

１２.吒枳尼天頓成悉地法

１３.種銭貸し

第六章 延命長寿の呪法

１.普賢延命法

２.北斗法

３.属星供

４.続命法

５.寿延経写経

６.後七日御修法

第七章 病気封じ・安産の呪法

１.七仏薬師法

２.十一面観音法

３.降三世明王法

４.心経秘鍵印明

５.瘧病法

６.寄加持・疫病加持

７.胡瓜加持

８.疫病加持

９.庚申待ちと斬三尸九虫桃板宝符法

１０.知生死法

１１.断末魔印言

１２.易産法・拳符大事

第八章 成仏の呪法

１.光明真言土砂加持法

２.逆修の呪法

３.念仏切紙

４.曳覆曼荼羅

５.流ながれ灌頂

コラム◎三十二面相

著者情報

藤巻一保

1952年北海道生まれ。作家・宗教研究科。中央大学文学部卒。雑誌・書籍編集者を経たのち、宗教を軸とした歴史・思想・文化に関する著述活動を行う。東洋の神秘思想、近代新宗教におけるカルト的主義と運動に関する著作を数多く手がけている。

書籍概要

タイトル：『呪術・呪法事典』

判型：A5

ページ数：536ページ

価格：本体4,500円+税

著者：藤巻一保

ISBN：9784576251233

発売日：2026年1月15日

関連リンク

ウェブサイト

https://www.futami.co.jp/

公式X（旧Twitter）アカウント

@Futami_Official（https://twitter.com/Futami_Official）

公式Instagramアカウント

@futamishobo（https://www.instagram.com/futamishobo/）