～その生成AI、誰かの権利を守っていますか？ 侵害していますか？～ フリーランスサミット2026で漫画家 森川ジョージ氏、音楽家 土屋学氏、声優 池水通洋氏、佐々木優子氏による生成AI実演デモが決定
紀尾井町戦略研究所株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：別所 直哉、以下KSI）は、日本労働組合総連合会（連合）が実施する「フリーランスサミット2026」に運営事務局として参加しています。参加費は無料で、事前の登録が必要です。
プログラム内の生成AIテーマにおいて、「～その生成AI、誰かの権利を守っていますか？ 侵害していますか？～」と題し、生成AIの表現やビジネスでの新たな可能性と同時に、学習データでの権利侵害やなりすまし等の問題点について実際にどのような状況になっているのか、第一線のクリエイターにご参加いただき、漫画、音楽、声優の領域で実演デモを行います。
【漫画編】ご登壇者：森川ジョージ氏（漫画家：代表作「はじめの一歩」）
生成AIに森川ジョージ氏風の絵を指示すると、どのような画像が生成されるのか。また、先生が強く影響を受けた先輩の漫画家の画風を元に生成すると、森川先生の絵に近くなるのかを実験し、これまでもアナログな創作活動の中で営まれてきた二次創作について、デジタルの世界でどう考えていくのかという表現の根本について考察します。
【音楽編】ご登壇者：土屋学氏（音楽家：日本音楽家ユニオン 代表運営委員）
完全に生成AIで作りこまれた楽曲は、どこまでの完成度を持つのか。土屋氏に実際のデモを実演していただき、生成AIによる楽曲制作の可能性や、同時に守られるべき音楽家の権利のあり方、学習データ利用されたクリエイターへの報酬の分配のあり方などを考察します。
【声優編】ご登壇者：池水通洋氏（声優：日本俳優連合 代表理事）、佐々木優子氏（声優）
日本では実演家の「声」の権利が法的に守られておらず、生成AI時代にあるべき公的な権利保護のあり方が議論されている。生成AI時代に公式な「声」のデータベースが整理できれば、権利保護とビジネスをどのように両立できるのか。民間からの先行例として進む、公式音声データベース「J-VOX-PRO（仮称）」のデモを通じて考察します。
「フリーランスサミット2026」では、あわせて、生成AIが日本のフリーランス、特にクリエイティブな仕事に及ぼす影響と課題について、福井健策氏（骨董通り法律事務所・弁護士）の基調講演を実施するほか、公正な契約や適正報酬についてのディスカッション、「フリーランスのおしゃべりCafe」と題したフリーランス同士の横のつながりや構成組織・地方連合会などとフリーランスをつなぐ場を提供することを目的に交流会を実施します。フリーランスの方、発注する立場の方も含め、多くの方のご参加をお待ちしております。
■開催概要
１．日程：2026年2月7日（土）13:00～19:10（開場12:30）
２．会場：Open Collaboration Hub LODGE
東京都千代田区 東京ガーデンテラス紀尾井町17F
https://www.z-lodge.com/ （オンライン参加可能）
３．プログラム：別紙をご参照ください。
＜特設ページ＞
フリーランスサミット2026公式ページ
https://jtuc-network-support.com/freelancesummit2026
参加登録用QRコード
【紀尾井町戦略研究所株式会社（KSI）について】
KSIは2017年にヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の子会社として設立され、2020年4月に独立した民間シンクタンク・コンサルティング企業です。代表取締役の別所直哉は、1999年よりヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）の法務責任者として、Yahoo! JAPANが新規サービスを立ち上げるにあたり大変重要な役割を担ってきました。その中で培った幅広いネットワークや政策提言活動を通じて得られた知見をもとに、新産業に挑戦する企業に対して政策活動やリスクマネジメントのサポートなど、パブリックアフェアーズ領域で総合的なコンサルティングを行っているほか、社会に貢献していくという方針を軸に多様なサービスを提供しています。
企業HP：https://www.ksi-corp.jp/