一般社団法人Japan Pharmaceutical & BioScience Society 主催の第2回イベント開催のお知らせ

一般社団法人Japan Pharmaceutical & BioScience Society

【第2回イベントのお知らせ】

当団体の2回目のイベントは、2026年2月21日（土）に東京・日本橋にて開催します。

今回のテーマは、「希少疾患の創薬」。

希少疾患に対する創薬の各種事例（企業、医師、患者等）や現状の課題を共有し、より良い創薬のあり方に向けてできることを建設的に議論することに加え、研究開発や投資の考え方、政策による支援などを多面的に議論します。

また、希少疾患の中でも開発が進まない顧みられない希少疾患への開発をどのように促すか、ということを考える機会にします。セッション後にはネットワーキング（ハッピーアワー）を設け、参加者同士の関係性構築や連携・協業のきっかけづくりを後押しします。

イベント参加者は、医薬品の研究開発に関する最新の知見の習得に加え、クローズドな場ならではの密な交流や新たなネットワーク形成といったメリットを得られます。さらに、今後はPBSS Internationalとの連携を通じて、海外の医薬品の研究開発に関わる潮流や事例にもアクセスできる機会を広げていく予定です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

＜イベント概要＞

- テーマ：「希少疾患の創薬」

- 日時：2026年2月21日（土）13:00-19:30

- 会場：日本橋ライフサイエンスビル201 / ハイブリッド開催

- 参加費：無料

- イベントURL：https://www.pbss.org/eventDetails/1036

（イベントの詳細や参加を希望の方は、上記URLからご確認・ご登録ください）

（登壇者等の詳細につきましては、決定し次第順次上記URLで更新します）



【イベントの取材・記事化等についてのお願い】

本イベントはセミクローズド型で運営され、演者含む参加者が安心して意見交換できる環境を確保することを重視しているため、取材・記事化等には以下のお願いをしています。

- 当団体やイベントの取材をご希望の場合は、別途ご連絡ください。

- 演者の発表内容や参加者の発言などが特定されないような配慮の上で記事を公開ください。

- イベントの撮影、録画・録音はお控え下さい。記事等で必要な際はご連絡下さい。

【団体概要】

- 名称：一般社団法人 Japan Pharmaceutical & BioScience Society (Japan PBSS)

- 設立：2025年7月

- 目的：知の流動化を通じた日本の創薬力の強化

- 活動：セミナー・ワークショップ、ネットワーキング、産学連携支援、国際交流等

- ウェブサイト：https://www.pbss.org/chapter/Japan

- LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/japan-pharmaceutical-bioscience-society/

- Japan PBSS 問い合わせ窓口：info.japan@pbss.o