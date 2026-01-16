イベントDXで成果を最大化する「クロワッサン活用事例資料」を無料公開

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を活用した、イベントDXの取り組みをまとめたスライド資料「イベントDXで成果を最大化する／クロワッサン活用事例資料」を公開しました。

本資料では、従来のイベント運営で起こりがちな「手作業の負荷」「回収データの活用難」「参加者体験のばらつき」といった課題に対し、デジタル施策（ガチャ／診断／アンケート等）をイベント導線に組み込むことで得られた成果を、具体的なユースケースと数値を交えて紹介しています。

公開資料のポイント（掲載例）

資料内では、以下のような“結果が見える”事例を掲載しています。

- 参加数が想定の2倍：アナログ抽選からデジタルガチャへ転換した商業施設（商業施設リニューアル事例）- 購買を6,400回創出：複数ブランド横断のガチャ企画（商業施設×複数ブランド企画事例）- リード獲得2倍／商談リード1.3倍／回答率100%：アンケートからガチャで体験を設計（BtoBの展示会想定事例）- 展示会商談獲得2倍（前回比）／ウェビナーアンケート回答率44%（+21pt）：診断で「質」を見極める導線（展示会×ウェビナー活用事例）- Instagramフォロワー1.4倍／イベント参加率3～4割増：教育機関のSNS連動施策（集客・エンゲージメント事例）- LINE友だち登録26,000人以上／運営コスト（人件費）月10万円削減：航空会社のオムニチャネル展開（集客・エンゲージメント事例）- LINE新規登録4,000件（6日間）：診断×ガチャで体験を設計（自動車展示会事例）- 同時アクセス120人でも安定稼働：スポンサー施策としての“場の演出”（BtoB交流会事例）- イベント体験率30%：紙とデジタルを組み合わせた導線（テクノロジー企業事例）- アンケート回答率1.5倍／集計工数ゼロ化：文化施設の運営効率化（運営効率化事例）

（いずれも資料内の掲載内容より）

資料で扱うテーマ

資料（スライド）の閲覧・ダウンロード

- なぜ今、イベントDXなのか（従来運営の課題と、デジタルで解決できる領域）- イベントDXがもたらす5つの価値：売上向上／リード獲得／集客・SNS／体験価値／運営効率化- 効果測定の考え方：リアルタイム可視化、行動分析、次施策への活用、SNSデータ連携- 導入のステップ：小さく試し、標準化し、データ活用へ（TRIAL→EXPAND→ADVANCED）- よくある質問：受付のスムーズ化、既存ノベルティの活用、導入期間、Wi-Fi要否など

以下よりご覧いただけます。

資料はこちらから :https://drive.google.com/file/d/15gSVapC77zJXMXKJy2xVNEt8QGmK_zHJ/view

※「自社イベントに近い形での活用可否」「導線設計（診断／アンケート／ガチャの組み合わせ）」「KPI設計」など、個別相談も受け付けています。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。イベントの受付後導線、回遊・参加促進、SNSシェア、リード獲得、満足度調査など、目的に合わせた体験設計を支援します。

「クロワッサン」の効果と特徴

公式サイト :https://www.onthebakery.co.jp/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/