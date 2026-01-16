アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、楕円形の造形美を追求した「Oval Collection」が登場。

株式会社PRINCIPE prive

アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、楕円形ケースを特徴とする「Oval Collection（オーバル コレクション）」が登場。プリンチペプリヴェにて販売を開始しました。

ヴィンテージの楕円形ウォッチに着想を得たフォルムをベースに、ラボグロウンダイヤモンドや表情の異なる文字盤デザインを組み合わせた本コレクション。ジュエリーとしての華やかさと、時計としての実用性を兼ね備えたコレクションです。

PASCAL（パスカル）販売ページ

https://principe-prive.com/collections/pascal

楕円形ケースが生み出すシルエット

Oval Collectionは、ヴィンテージウォッチに見られる楕円形ケースを採用したモデルです。直線的な要素を抑えた丸みのあるケースラインにより、全体にやわらかい印象を与えます。縦方向に伸びる楕円形のシルエットが手首をすっきりと見せ、ダイヤモンドをあしらったモデルでありながら、日常使いにも取り入れやすいデザインに仕上げられています。

スイス製ムーブメント

すべてのモデルには、スイス製ムーブメントを搭載。装飾性を重視したデザインでありながら、日常使いを想定した安定した精度を確保しています。外観の美しさだけでなく、日常使いにおける安定性や信頼性にも配慮した構成となっており、デザイン性と実用性の両立を実現しています。

Oval Royale Diamond Watch - Twilight Marbleラボグロウンダイヤモンド

本コレクションに使用されているラボグロウンダイヤモンドは、PASCALが採用する基準に基づいた高品質なものです。天然ダイヤモンドと同じ結晶構造を持ち、輝きや硬度に違いはありません。採掘を伴わない製造工程により、環境への負荷にも配慮しています。

Oval Bubble Diamond Watch - Abysmal SeaOval Bubble Diamond Watch - Azure Frost

ケースにはステンレススチールを使用し、モデルごとに異なる仕上げを施しています。仕上げの違いがダイヤモンドの表情に変化をもたらし、各モデルの個性を引き立てています。

多彩なバリエーションを展開

Oval Bubble Diamond Watch

クラシックな文字盤構成に、2石のラボグロウンダイヤモンドを配したシリーズ。文字盤デザインは、アラビア数字を配したモデルと、インデックスを省いたミニマルなモデルの2タイプを展開しています。いずれも楕円形ケースのバランスを活かし、日常使いしやすい視認性と装飾性を兼ね備えた仕上がりです。

Oval Halo Diamond Watch - Greenery Crown

楕円形ケースの外周にグリーンカラーのラボグロウンジェムストーンを配し、要所にホワイトのラボグロウンダイヤモンドを組み合わせたモデルです。異なる素材と色味を掛け合わせることで、単調にならない立体的な表情を生み出しています。

Oval Royale Diamond Watch - Twilight Marble

「Oval Bubble」シリーズをベースに、ベゼルへ40石・合計0.4カラットのラボグロウンダイヤモンドをセットしたモデル。ブラックのマーブル調文字盤と組み合わせることで、落ち着いた印象の中に華やかさを加えています。

Oval CollectionOval Royale Diamond Watch - Twilight MarbleOval Halo Diamond Watch - Greenery CrownOval Bubble Diamond Watch - Salmon DialOval Bubble Diamond Watch - Azure FrostOval Bubble Diamond Watch - Abysmal SeaOval Bubble Diamond Watch - Lush Green

コレクション：Oval Collection

販売価格：\51,700 ～ \85,800（税込み）

製品スペック

ムーブメント：スイス製 Ronda 762 クオーツムーブメント

防水性能：3気圧防水

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦30mm × 横24mm

ケース厚：7.5mm

重量：27.5g

風防：サファイアクリスタル

ストラップ素材：レザー

ストラップ長さ：14cm～21cm（調節可能）

バックル：ピンバックル

ダイヤモンド

使用石：ホワイトラボグロウンダイヤモンド

カラー：D～F

クラリティ：VVS～VS

カラット：0.02ct ～ 0.4ct

※カラット数はモデルにより異なります。

ジェムストーン（Oval Halo Diamond Watch）

使用石：ホワイトラボグロウンジェムストーン

カラット：2.69ct

取扱店舗

PRINCIPE prive表参道店

東京都港区北青山3-5-19 3F

03-6427-4367

PRINCIPE prive 公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/pascal

PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

PASCAL(パスカル)について

PASCAL（パスカル）は、カリフォルニア発のカラーダイヤモンドブランドです。ブランド名は、17世紀フランスの科学者であり哲学者でもあるブレーズ・パスカルに由来しています。彼の圧力に関する研究は、ダイヤモンドが高い圧力を受けて結晶化する仕組みにもつながっています。

「輝く瞬間のためのダイヤモンド」をコンセプトに、PASCALは人生の特別な瞬間を彩るジュエリーを提案しています。挑戦や成功、愛の物語、そして心が動かされる日々の出来事──それぞれの瞬間が輝きとなるように。ダイヤモンドが強い圧力を乗り越えて美しさを生み出すように、PASCALもまた、80～90年代のカルチャーや美学を取り入れ、個性を大切にしたデザインで、新たなラグジュアリースタイルを提案しています。

公式HP：https://pascaldesign.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/pascaldesignofficial/