没後1年、著者渾身のコラム集『森永卓郎の戦争と平和講座』が1月17日（土）に集英社新書から発売。

株式会社集英社

がん闘病の末、2025年に亡くなった経済アナリストの森永卓郎。「モリタク」の愛称で親しまれた彼が2023年までの18年にわたってWEB週刊誌「マガジン9」に寄稿した連載コラムより、時の政権に切り込み、経済理論に裏打ちされた国家と政治のありようや平和で平等な社会の実現について提言した、38のタイトルを選んだ一冊。

民主党政権の失敗と安倍政権の復活、普天間飛行場移設問題、対米追従と日本の右傾化、新自由主義・グローバル経済の弊害、集団的自衛権と自民党憲法改正草案、消費税増税と日本経済の衰退など、ここ15年ほどの諸問題を森永はリアルタイムでどう考え、いかに対峙したのか。その軌跡には、これからの日本を生きる私たちへのヒントが詰まっている。

解説は、元経済産業省の改革派官僚で政治経済評論家の古賀茂明が担当。森永が危惧し予言した延長線上にある、日本の現状を分析する。

「この本を読んだ方のなかには、10年以上前に書かれたコラムの内容が、いまの状況を見て書いたのではないかと感じる人が多いでしょう」 （解説――古賀茂明「正真正銘の岐路」より）

【著者略歴】

森永卓郎（もりなが・たくろう）

1957年生まれ。東京大学経済学部卒業後、日本専売公社、経済企画庁、UFJ総合研究所などを経て獨協大学経済学部教授。執筆、テレビ出演、講演等での平易な経済解説で人気を博す。2025年逝去。



古賀茂明（こが・しげあき）[解説]

1955年生まれ。元経済産業省の改革派官僚。東京大学法学部卒業後、当時の通商産業省に入り、産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。『分断と凋落の日本』など著書多数。

【書籍情報】

タイトル：森永卓郎の戦争と平和講座

著者： 森永 卓郎 古賀 茂明(解説) マガジン9編集部(編者)

発売日：2026年1月17日（土） ※電子版も同日発売

定価：1,056円（10％税込）

ページ数：256

判型：新書判

ISBN：978-4-08-721396-6

集英社新書

詳細はこちら(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721396-6)

【集英社新書について】

“知の水先案内人”をキャッチフレーズに、1999年12月に発刊されたレーベル。大量に流れ込む情報の海を漕ぎ渡るための「知識に裏付けされた知恵」を提供する「真の意味での実用書」をコンセプトとする。旬な人物やタイムリーな話題を掘り下げる一方で、集英社ならではのエンターテインメント性と「知」を接続する企画にも挑戦し、幅広い世代が手に取りやすい新書を目指します。