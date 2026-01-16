心地よい打感と和サウンド! 真鍮完全削り出し ONSA パター 新発売 リンクス Lynx
ONSA 00100（音叉 パター）音叉の響きを奏でる削り出しパター
真鍮完全削り出しパター登場!心地よい打感と和サウンド!
和の打球音をとことん追求した“音叉サウンド”設計。
一度聞くと癖になるような音を奏でます。
芯を大きく外すと音が響かないためパターの実践・練習としても役立ちます。
特徴1:
真鍮インゴット完全削り出し
溶接を一切排した構造により、ブレのない安定感と、 吸い付くような柔らかいフィーリングを実現します。
細部まで機械加工を入れることによって美しい外観を実現。
特徴2:
両面打ち可能
左打ちの方も使用可能。
特徴3:
心落ち着く和サウンド
■スペック
ロフト角(°)：2
ライ角(°)：70
クラブ長さ(インチ)：34
クラブ重量 (g)：530
■ヘッド素材:真鍮 + 精密 CNC
■グリップ:ONSA パターオリジナルグリップ
■シャフト:オリジナルスチールシャフト
専用ヘッドカバー付き
横田真一プロ YouTube チャンネルでONSAパターご紹介頂きました
横田真一プロ YouTube チャンネル[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6m2CHroPP6E ]
ONSA 00100（音叉 パター）リリース（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d84452-27-648b2fe71a7acbcb9d93b2de79474bcd.pdf
Lynx リンクス ONSA 00100 オンサ パター
株式会社 リンクス
販売元 株式会社 リンクス
リンクス 本社
679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1
電話：079-232-7721 FAX：079-232-7724
ホームページ https://lynx-golf.jp/
リンクス 東京営業所
電話/FAX：03-3525-8325