ファッションの多様化に応える 存在感と高級感を両立 大人のための“日常を格上げする”「太縁セルフレーム」を a.TOKYOより1月17日(土)新発売

眼鏡専門店を運営する（株）ビジョンメガネ（大阪市）は、「日本製メガネで印象を作る・おしゃれを選ぶ。」アイウェアa.TOKYO（ア ポイント トーキョー）の新作を2026年1月17日（土）より、ビジョンメガネとeyevory byビジョンメガネの計96店で発売いたします。

新作は、2型各3色の全6種を展開。価格は税込24,200円（薄型非球面レンズ付き）です。

開発の背景：多様性時代の「存在感を表現する一本」

近年ファッションやメイクにおいて、トレンドを追うだけでなく、「心地よさ」や「自分らしさ」を表現することに価値を置く方が増えています。この時代の流れにおいて、掛ける人の印象に大きく影響するメガネは、自己表現に欠かせないアイテムです。a.TOKYOは、あえて一つの流行に固執せず、掛ける人の個性や気分に寄り添うデザインを追求。今回、ファッションのアクセントとして、そして大人の日常を彩る定番として、程よい存在感を放つ「太縁セルフレーム」を提案します。

デザイン：大人の男女が日常的にオシャレを楽しめるアイテム

新型の太縁セルフレームは、掛けるだけで「こなれ感」や個性を演出できます。お顔立ちにメリハリを与え、装い全体の印象を瞬時に変えられるため、コーディネートに悩むことなく、掛けるだけで誰でも簡単におしゃれな雰囲気を纏えるのが魅力です。

太さは、大人の男女が日常的に愛用できるよう、「絶妙なボリューム感」を追求しました。しっかりとした印象を残しながらも顔馴染みが良く、日々のコーディネートをさりげなく格上げするアイテムに仕上げています。

素材/機能：高級感と耐久性を追求したディテール

◆アセテート生地による深みとツヤ

フレーム素材は、植物由来のアセテート生地を採用。石油系のプラスチック（インジェクション素材）にはない、深い透明感と美しい発色が最大の特徴です。

カラーは定番のブラック、ブラウンデミのほか、各型1色ずつクリアハーフを配色することで、軽やかな印象で掛けたい方にもおすすめできる色展開としています。

◆耐久性を高める5枚丁番（5枚ヒンジ）

メガネの丁番は、掛け外しの際に都度開閉され、負荷が大きいパーツです。特に今回の新型のような太さのあるフレームは負荷が大きくなるため、2型共に5枚丁番（5枚ヒンジ）を採用することで、耐久性を高め、丈夫なつくりとなり、メガネを長く愛用いただけるようにしました。丁番の仕様は、フレームの型崩れが起きにくくなるという点でも重要です。

◆磨いても消えないレーザー刻印

テンプル内側のロゴには、眼鏡の聖地・鯖江でも一部のメーカーしか保有しない最新のレーザー加工技術を採用。繊細な文字表現が可能で、磨いても消えない刻印です。

新作各型の特徴

◆Nara（ナラ）：王道を征く、多才なウェリントン

キーホールブリッジ（鍵穴を模した鼻部分のデザイン）やカシメパーツといった、クラシックメガネの王道ディテールを詰め込んだウェリントン型です。男性でもゆとりを持って掛けられる大きめのサイズ感に仕上げています。ビジネスシーンでは知的な印象に、休日には遊び心のあるカジュアルな印象と多才に使える一本です。

Nara BK/BL（ブラック/クリアブルー）Nara BRDM（ブラウンデミ）



◆Keigo（ケイゴ）：柔らかな印象を与える、ユニセックスなボストン

小ぶりでコロンとした愛らしいシルエットに、シャープなカシメパーツでエッジを効かせた、バランスの良いデザインです。性別を問わず使いやすいサイズ感で、柔らかな表情を演出します。シンプルなデザインだからこそ、カラーレンズや調光レンズ（紫外線で色が変わるレンズ）との相性が抜群。自分好みのスタイルへ自在にカスタマイズいただけます。

「a.TOKYO」新商品（新型） 概要

商品名：a.TOKYO（ア ポイント トーキョー）

商品内：メガネフレーム（レンズ付き）男女兼用

発売日：2026年01月17日（土）

価格：24,200円（税込）

※薄型1.60非球面レンズ（歪みの少ない薄型レンズ）付き

※遠近両用レンズの場合は、プラス6,000円～（レンズの種類により異なる）

※オプション追加による機能性アップは、プラス3,500円～

販売店：計96店

・ビジョンメガネ 94店（15都府県）

※以下の店舗では取り扱いがありません。

リソラ大府店（愛知県）、松原店（大阪府）、松原駅前店（大阪府）、ぐみの木店（大阪府）、宝塚店（兵庫県）

・eyevory by ビジョンメガネ 2店（埼玉県、愛知県）

品番名：Nara(ナラ)／全3色

・色 ブラック、ブラック/クリアブルー、ブラウンデミ

・サイズ 48□22-150(↕39.3)

※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全てmm）

・素材 フロント：アセテート、テンプル：アセテート

・重さ 26g（レンズ部分除く）

品番名：Keigo(ケイゴ) ／全3色

・色 ブラック、ブラウン/クリアブラウン、ブラウンデミ

・サイズ 47□24-147(↕36.6)

※サイズは左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全てmm）

・素材 フロント：アセテート、テンプル：アセテート

・重さ 24g（レンズ部分除く）

「a.TOKYO（ア ポイント トーキョー）」は、国産の素材を使用し、高い技術を持つ鯖江の職人が作り上げた、ハイクオリティ・ハイセンスにこだわり、お洒落に関心が高く、家族ができたり仕事で立場や活躍する場が変わっても自分に必要なお洒落を選び、楽しむことができる30代の男女をテーマに展開するブランドです。ブランド名は「流行の発信は東京から」と「アルファベットの始まりはAから」という2つの理由から「a.TOKYO」と名付け、その時々のトレンドを取り入れ発信していく意味を持たせています。

https://www.vision-megane.co.jp/a.tokyo/

※新作は1月21日（水）公開予定

会社概要

社名 ：株式会社ビジョンメガネ

本社所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階

代表者 ：代表取締役社長 安東晃一

資本金 ：5,000万円

創業 ：1976年10月31日

設立 ：2009年8月10日

従業員数 ：438名（2025年12月末）

事業内容 ：眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

公式URL ：https://www.vision-megane.co.jp/