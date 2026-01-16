½¢³è¥é¥¸¥ª¤¬ÉÙ»³»Ô¥ä¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª²ÁÃÍ´Ñ½Å»ë¤ÎºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ç´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±°°æ °ìÊ¿¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿À®Ä¹´ë¶È¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡ÖÉÙ»³»Ô¥ä¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¾Þ¡ÊÁÏ¶È¼ÔÏÈ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾ò·ï¸¡º÷·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤Î¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò·Ò¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îß·×7,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤äÉÙ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°¦ÃÎ¤äµþÅÔ¤Ç¤Î¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉÙ»³¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊý´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¡ÖÁá´üÎ¥¿¦¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤È¤Ï
¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÂç¼ê»Ö¸þ¡×¡ÖÆâÄê¤¬¥´ー¥ë¡×¤È¤¤¤¦½¢³è¤Îºß¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Ç´ë¶È¤È½ä¤ê¹ç¤¤¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î½¢³è¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤ä¡ÖÂÔ¶ø¾ò·ï¡×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤ÈÆ¯¤±¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤´ë¶È¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£URL¡§https://www.shukatsuradio.com/talentee-com
◉ÆÃÄ§
①¾ò·ï¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
½¾Íè¤Î¡Ö¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¡¦µëÍ¿¡¦¶È¼ï¤ÇÃµ¤¹½¢³è¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢¼«¼Ò¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AI ¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¾ò·ï¸¡º÷¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢´ë¶ÈÌ¾¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë³ØÀ¸¤À¤±¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
②ºÎÍÑ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉýºï¸º¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¿Íºà¤À¤±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë
Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤«¤é¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ÏËÄÂç¤Ê¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤³ØÀ¸¤ò¼«Æ°¤ÇÁªÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤È¿ÆÏÂÀ¤ÎÄã¤¤ÁØ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¥³¥¹¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤³ØÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¤ÎºÎÍÑ¥Áー¥à¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤â¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÉéÃ´¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ºÎÍÑ³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
③À®¸ùÊó½··¿¡¢ÌÌÃÌ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÍøÍÑÎÁÌµÎÁ
·ÇºÜÎÁ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÌÌÃÌ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍøÍÑÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤´°Á´À®¸ùÊó½··¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤â±þÊç¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÃÏÊýÃæ¾®´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆºÎÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÉ²Ã¤Î¾Ò²ð¼ê¿ôÎÁÅù¤ÏÈ¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÉÙ»³»Ô¥ä¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ¤È¤Ï
ÉÙ»³»ÔÆâ¤ÎÁÏ¶È¤Þ¤â¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿À®Ä¹´ë¶È¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÁÏ¶Èµ¤±¿¤ò¹â¤á¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÉÙ»³»Ô»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§ÉÙ»³»Ô¡¢ÉÙ»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒURL¡§https://toyama.ccis-toyama.or.jp/articles/youngcompany/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯1·î¤ËÉÙ»³¸©¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤È´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£ÃÏÊýÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë»ö¶È¤â¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÏÊý²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏÊý³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ªÂåÉ½¡§±°°æ°ìÊ¿½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¾åÈÓÌî20-6ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü»ñËÜ¶â¡§3,500Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡ËHP¡§https://www.shukatsuradio.com/