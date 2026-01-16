モッズクリニック東京院の院長に吉江秀和医師が就任

Mods Clinic

脂肪吸引・脂肪注入専門クリニック「モッズクリニック」(総院長:長野寛史、本院:東京都中央区)は、2026年2月1日付で吉江秀和医師が東京院の院長に就任することをお知らせいたします。

就任の背景

吉江医師は、2024年より大阪院の院長として同院の発展に貢献してまいりました。

この度、その実績と高い技術力が評価され、東京院院長への就任が決定いたしました。

吉江医師は、脂肪をただ吸引・注入するのではなく、全身美まで見据えたトータルデザインを大切にされています。

東京院は2月より吉江医師を中心に、さらなるサービスの質向上と先進的で満足度の高い脂肪吸引・豊胸施術の提供を目指してまいります。

吉江秀和医師の経歴

吉江医師は、腎泌尿器外科医として腎がんや膀胱がんなど数多くの外科手術を手がけ、難病治療研究センターでは前立腺がんの治療および研究に携わってまいりました。

2018年には大学院を総代で卒業し、優秀論文賞を受賞した実績を持ちます。

その後、「患者様の人生を変える」という医師としてのポリシーを軸に美容外科の道へ進み、2021年にモッズクリニックへ入職。

繊細な手技が必要とされる手術の豊富な経験を武器に、脂肪吸引・注入分野において多くの患者様から厚い信頼を得ています。

吉江医師コメント

「この度、モッズクリニック東京院の院長を務めさせていただくこととなりました。身の引き締まる思いでおります。

私が大切にしているのは、脂肪をただ吸引・注入するのではなく、全身美まで見据えたトータルデザインです。

脂肪吸引ではボディラインを美しく整え、脂肪豊胸では自然さはもちろん、形・質感にまでこだわった"美"脂肪豊胸を追求することで、その方本来の魅力を引き出す仕上がりを目指しています。

2月より東京院にお越しいただく方々に満足いただけるよう、スタッフとともに精進して参ります。

皆様のご来院を心よりお待ちしております。どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。」

院長就任記念モニター募集について

東京院の院長に就任する吉江秀和医師

吉江医師の東京院院長就任を記念して、特別モニター様を募集いたします。

【募集期間】

2026年1月15日（木）～2026年2月28日（土）

※定員埋まり次第終了となります

【募集内容・人数】

・胸下+腹部全体+腰の脂肪吸引（5名）

院長就任記念モニター価格：\660,000

・大腿全周+膝+臀部の脂肪吸引（5名）

院長就任記念モニター価格：\660,000

・コンデンスリッチ豊胸（5名）

院長就任記念モニター価格：\880,000

※吸引箇所：2箇所まで

＜副作用・リスクについて＞

副作用・リスク：術後の内出血や浮腫み、硬縮（皮膚のツッパリ感）、疼痛など

【条件】

・2月中に東京院にて施術可能な方

・モニターとしてご協力いただける方

・原則として18歳以上の男女。

※未成年の場合、親権者がモニター施術に同意の場合のみ

・施術前後、写真・動画撮影とアンケートにご協力いただける方。

・当院での施術を希望されている方。

・定員埋まり次第終了となります。

詳細はモッズクリニック公式サイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.mods-clinic.com/doctor/position/yoshie_202602.php

