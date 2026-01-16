阪神・淡路大震災から31年。能登の被災現場の声をもとに開発した法人向け防災倉庫「あんしんの蔵」LP公開、実証型防災リュック単体の導入相談も受付開始

児嶋防災株式会社迅速に必要な物を取り出せる防災倉庫「あんしんの蔵」被災者の声を基に開発された実証型防災リュック「あんしんのリュック」

児嶋防災株式会社（【所在地】京都市山科区勧修寺西金ケ崎254 勧修寺エステートビル1-A、【代表】児嶋亮憲）は、法人・施設向け防災備蓄の新提案として、防災倉庫「あんしんの蔵」の専用LPを公開し、導入相談の受付を開始しました。



本取り組みは、倉庫を利用した「一括備蓄・見える化・運用設計」に加え、実証型防災リュック「あんしんのリュック」単体での購入相談にも対応し、災害時に“すぐ持ち出せる備え”を整えます。

災害時に「必要なものがどこにあるか分からない」「取り出せない」といった課題が生じやすい“初動”に着目し、備蓄の保管だけでなく、備蓄内容の設計・見える化・運用のしやすさまで含めて整えることを目的としています。

防災倉庫「あんしんの蔵」LP【https://anshinkura.com/】

■背景

企業や福祉施設では、防災備蓄の必要性は理解しつつも、何をどれだけ備えればよいか分からない、そもそも備蓄が分散していて緊急時に取り出せない、担当者が変わると運用が止まるといった理由で“備えが形にならない”ケースが少なくありません。



児嶋防災では、【能登地震等の被災地・被災経験者へのヒアリング】で得た声を出発点に、「備えを“使える状態”にする」ことに焦点を当てて本取り組みを進めてきました。

■商品の全体像（防災倉庫＋防災リュック）

「あんしんの蔵」は、“いざという時に取り出せる”を前提にした法人向け防災備蓄の仕組みです。

倉庫で一括管理して備えを整える方法に加え、リュック単体で「持ち出し備蓄」を整える方法も選べます。

・防災倉庫（あんしんの蔵）：分散しがちな備蓄を一箇所に集約し、見える化・点検・運用を回しやすくしました。

・防災リュック（あんしんのリュック）：緊急時に“持って出られる”最小限の備えを、部署・車両・拠点ごとに配置

■「あんしんの蔵」で解決する３つの大事なこと

１ 初動で迷わない

備蓄品を一括で管理し、緊急時に「どこに何があるか」を把握しやすい状態をつくります。

２ 備蓄の“正解”づくりを支援

企業規模・業種・施設特性に合わせ、過不足が出やすい備蓄を整理しやすくします。

３ 運用が続く仕組み

担当者が変わっても回るよう、【備蓄一覧／運用フロー／点検ルール】などの整備を支援します

（※提供範囲は実態に合わせて調整）。

■実証型防災リュック「あんしんのリュック」について

災害時、最初に必要になるのは「建物の外に出た瞬間から困らないこと」です。

あんしんのリュックは、被災現場で聞かれた声をもとに、“震災直後の最初の３日間を生き抜く

”をメインコンセプトとし構成した防災リュックです。倉庫とセットでの導入だけでなく、リュック単体での導入（購入・社内配備）も可能です。

能登地震の被災者の声から生まれた震災から３日間生き抜く備品（食料・水等７年保存）

72時間を生き抜く備え

非常食：6食

飲料水：6本

簡易トイレ：3枚

防寒用アルミシート

簡易灯：3本

スプーン：６本

ウエットタオル：3枚

ジップロック：1枚

軍手：１組

防災カード（納品場所に合わせた現地の情報が入ったカードです）

※上記は一例です。導入先の業種・人数・配置（事務所／車両／施設）に応じて内容調整のご相談も可能です。

■リュック単体導入が向くケース

・まずは各拠点に数個から始めたい。

・倉庫設置の前に、車両・現場・部署単位で配備したい（例として、営業車・配送車・夜勤スタッフ）

・すでに備蓄はあるが、「持ち出し用」が弱い

・社内稟議で、まずは小さく導入して実証したい

■価格

実証型防災リュック：1セット 12,000円（税抜）

※法人・施設向けの導入数量・仕様は別途ご相談ください

■専用LPについて

今回公開したLPでは、

・「あんしんの蔵」が目指す考え方

・相談～導入までの流れ

・想定される導入先（企業／福祉施設／寺院／地域拠点 等）

・よくある質問

をまとめ、問い合わせ導線を整備しました。

LP【https://anshinkura.com/】



■コメント：

児嶋防災株式会社 代表取締役 児嶋亮憲

「災害時に一番困るのは“ないこと”ではなく、“あっても使えないこと”です。備えを“使える形”に整えるお手伝いとして、あんしんの蔵を広げていきたいと考えています」



■今後の展開：

今後は、導入企業・施設へのヒアリングをもとに、【事例／運用の工夫／備蓄の考え方】を順次発信し、地域の防災力向上につながる取り組みを目指します。



■会社概要

●児嶋防災株式会社（開発・設置・アフターフォロー）

所在地：京都市山科区勧修寺西金ケ崎254 勧修寺エステートビル1-A／代表：児嶋亮憲／事業内容：消防設備の設置・保守・点検、ほか／URL：https://kojimabousai.jp/

●立生株式会社（販売・企画・制作・広報支援）

所在地：京都市中京区壬生高樋町60／代表：佐藤靖之／事業内容：広報物制作・印刷・Web制作 等／URL：https://rissei.jp

