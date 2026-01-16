ブリングアウト、経営体制強化に向け、新たに5名のCxO/執行役員就任のお知らせ

株式会社ブリングアウト

株式会社ブリングアウト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中野 慧、以下「当社」）は、2026年1月1日付で、事業成長のさらなる加速およびAX（AI Transformation）事業の推進体制強化を目的として、経営体制の変更を行うことをお知らせいたします。

経営体制変更の背景

当社は、「対話をデータ化して経営を変革する」ことを掲げ、AIを活用した経営変革を支援するAXファーム（AX：AI Transformation）として事業を展開しています。

経営変革の焦点となる論点を定める論点設計力、その論点をAIプロダクトに埋め込み自走化させるAI実装力、そして設計と実装を一体で行いスピーディに現場展開する戦略×実装の融合を強みとしています。

生成AIの急速な進展とともに、企業における経営・組織・顧客対話の高度化ニーズは一層高まっており、事業・プロダクト・Go-to-Market・デリバリーを横断した、より強固な経営推進体制が求められています。

こうした環境変化を踏まえ、新たな経営体制へ移行することで、顧客価値創出と持続的な事業成長の両立を図ってまいります。

■ 新任者について

▼CINO（Chief Innovation Officer）

<新職位役割>事業成長につながる価値を創出するため、技術・市場起点で革新テーマを企画推進し、実装と成果創出を統括。小原正大（Shota Kohara）

早稲田大学卒業後、リクルート入社。リクルートでは複数新規事業をプロダクトマネージャーとしてリード。Junction Asia で Grand Prize、Battle Conference UNDER30 2018 にて Best Session Award を受賞。その後HR Startup のCTO を経て、Bring Out にCTOとして参画。2026年1月より同社CINOに就任。

▼CTO（Chief Technology Officer）

<新職位役割>事業戦略に基づき技術方針と開発体制を設計し、プロダクトの品質・拡張性・開発効率を高めながら、技術による競争優位の確立を統括。松原哲範（Tetsunori Matsubara）

Sun Microsystems、Microsoft、Amazonにて、日米をまたぎ約30年にわたりソフトウェア開発およびチームマネジメントを経験。Amazon Japanのマーケットプレイス事業立ち上げに貢献後、AWSではPrincipal TPMとして組織を牽引。2022年にマネーフォワードへ入社し、CTO室グローバル部 部長を務める。ブリングアウトにはVPoEとして参画し、2026年1月よりCTOに就任。

▼CRO（Chief Revenue Officer） / Head of AX Business

<新職位役割>顧客獲得・デリバリー・イネーブルメントを含むGo-to-Market全体を統括し、AX事業のPL責任を担う。中村友哉（Tomoya Nakamura）

東京大学工学部、同大学院工学系研究科（修士）卒業。東京大学総長賞を受賞。新卒でMcKinsey & Companyに入社し、アソシエイトパートナーとしてヘルスケア・消費財・小売業界を中心に多数のプロジェクトをリード。2025年4月にブリングアウトへ参画し、コンサルティング部門の責任者を務める。2026年1月よりCRO兼Head of AX Businessに就任。

▼執行役員 Director of Sales

<新職位役割>営業組織を統括し、新規顧客獲得および既存顧客拡大を推進するとともに、Go-to-Market戦略を実行しAX事業の売上成長を加速。平山 奈津未（Natsumi Hirayama）

大企業向けHRサービス事業にて、マネジメント改革プロジェクトを多数推進。営業部長として組織改革を牽引後、コーン・フェリー・ジャパンにて営業組織改革に従事。ブリングアウト参画後はSVP of Account Executiveを経て、営業戦略統括執行役員に就任。2026年1月より執行役員 Director of Salesに就任。

▼執行役員 Director of Deployment Strategy

<新職位役割>AX案件のデリバリーを統括し、顧客が企図する事業成果の創出を推進、AX事業の売上成長を加速。堀家 彰太（Shota Horike）

新卒でアクセンチュアに入社し、通信・製造・小売業界を中心にデータサイエンティストとして活躍。シニアマネージャーとして、AI・データ活用戦略の企画から実行、運用までを一気通貫で支援し、約40名規模のデータサイエンティスト組織をリード。ブリングアウトではコンサルティング部門のプリンシパルおよびAI活用部門の責任者を歴任し、2026年1月より執行役員 Director of Deployment Strategyに就任。

今後の展望

本経営体制のもと、当社はプロダクト開発・事業創出・顧客への価値提供を一体で推進し、対話データを起点としたAX領域におけるリーディングカンパニーを目指してまいります。

なお、当社はこれまでに『東洋経済 すごいベンチャー100』『日経 未来の市場を創る100社』『日経テクノロジー展望 未来をつくる100の技術』などに選出され、国内大手企業を中心に導入が進んでいます。

今後も、企業の意思決定と現場変革を支えるパートナーとして、社会に新たな価値を提供してまいります。

株式会社ブリングアウトについて

ブリングアウトは「対話をデータ化して経営を変革する」ことを掲げ、AIを活用した経営変革を行うAXファーム（AX：AI Transformation）です。

経営変革の焦点となる論点を定め（論点設計力）、その論点をAIプロダクトに埋め込み自走化させ（AI実装力）、設計と実装を一体で行うことでスピーディに現場へ展開します（戦略×実装の融合）。

主要な提供サービスは次の3つです。

１.経営論点特定結果に基づく、対話設計とコンテクストエンジニアリング

経営・組織・顧客対話の目的に応じて、会話データを構造化し、AIが理解できる文脈設計を行います。

２.AIエージェント基盤

自然言語解析・知識抽出・推論を行う独自のAI基盤を開発。AIエージェントが対話や文書を横断的に理解し、意思決定を支援します。

３.カスタマイズエージェントが動くソフトウェア

分析結果をもとに、要約・洞察・提言などを自動生成。組織が無理なくエージェントを使い続けることで、「経営変革を常在化」させます。

『東洋経済 すごいベンチャー100』『日経 未来の市場を創る100社』『日経テクノロジー展望 未来をつくる100の技術』などに選出され、国内大手企業を中心に導入が進んでいます。

■ホームページ：https://www.bringout.biz/