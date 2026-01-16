住友商事北海道が「更年期障害検査キット」プレモニターに参加

aiwell株式会社

東京科学大学発バイオテックベンチャーのaiwell株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：馬渕浩幸、以下 aiwell）は、今年春頃に予定する「更年期障害検査キット」の正式ローンチに先立ち実施しているプレモニター募集において、住友商事北海道株式会社（所在地：北海道札幌市、以下 住友商事北海道）より参加申し込みを受け、社員およびその家族・関係者25名が応募したことをお知らせします。

本プレモニターは、aiwellが独自研究により特定した更年期障害に関連する血中タンパク質バイオマーカーを用い、タンパク質プロファイル解析によって更年期に伴う身体の変化を科学的に“見える化”する新しい検査サービスの社会実装に向けた取り組みです。従来のホルモン値中心の評価に依存せず、個々の生体反応にもとづく解析を行う点に特徴があります。

■概要

更年期障害は、多様な症状が他疾患と混同されやすく、受診率は約10％に留まるとされ、未受診・未治療が社会的課題になっています。こうした不調は就労や生活の質にも影響し、経済産業省の試算では更年期障害による経済損失は年間約1.9兆円とされています。

住友商事北海道は、aiwellの検査サービスが、健康経営および女性活躍推進の一環として、女性特有の健康課題を科学的根拠に基づくケアに資するものと期待し、その可能性を検討するため、今回の参加申し込みに至りました。

■プレモニター募集について

本プレモニター募集は、40～60歳の女性を対象に200名規模で実施中で、微量採血キットによる自己採血と1か月の症状アンケートを通じて、aiwell IPA（Intelligent Proteome Analyzer）技術で血中タンパク質を解析し、更年期障害の可能性に関する結果をフィードバックします。参加費は無料です。

また、法人様単位での参加も受け付けており、女性従業員の健康課題把握や“更年期を前向きに支援する職場づくり”は、健康経営の観点からも重要と位置付け、現在は別枠での募集も受け付けを開始しています。

住友商事北海道株式会社 コメント

「弊社は勿論、企業にとって社員の健康支援、さらには家族を含めた生活の質向上は重要なテーマとなっております。今回、更年期障害の不調に対するaiwellのタンパク質解析による新しいアプローチに共感し、参加させていただくことで、社員や家族の健康支援に対する選択肢を広げる一助になればと考えています。」

aiwell株式会社 代表取締役 馬渕浩幸 コメント

「更年期障害は、個人だけでなく社会全体に影響を及ぼす重要なテーマです。私たちは更年期障害に関わるタンパク質バイオマーカーを特定し、検査キットとして身近な形で可視化することを目指しています。今回、住友商事北海道様に参加いただいたことは、企業が女性の健康課題に科学的に向き合い、前向きな支援を進める大きな一歩だと受け止めています。今後も法人様の参加を広く募り、健康経営・女性活躍推進の実効性を高める選択肢として普及を加速していきます。」

今後の展望

aiwellは本プレモニターの結果をもとに検査モデルを磨き込み、2026年春の正式サービス開始を予定しています。更年期に悩む方々が「自分の体の変化を知る」ための新しい選択肢を提供し、企業・医療・生活者をつなぐ健康支援の社会実装を推進してまいります。

法人単位でのプレモニター参加について

女性従業員の健康課題を科学的に把握し、就労継続やパフォーマンス向上、職場の理解促進につなげたい企業・団体の皆さまからの参加を受け付けています。

ご関心をお持ちの企業・団体の方は、【本件に関するお問い合わせ先】までお問い合わせください。

■aiwell株式会社について

aiwellは、東京科学大学発バイオベンチャーで、プロテオミクス（タンパク質解析）を社会実装する企業です。

東京科学大学発の技術を基盤に、血液中のわずかなタンパク質変動から、健康状態や疾患リスクの兆候を可視化する独自の解析プラットフォーム「aiwell IPA」を開発しました。

「aiwell IPA」は、AI画像解析と質量分析を組み合わせ、これまで時間とコストを要したタンパク質バイオマーカーの探索を大幅に効率化。

医療・ヘルスケア分野にとどまらず、畜産・農業・食品分野でも応用が進んでいます。

aiwellは現在、新川崎に「プロテオミクス・イノベーションセンター（PIC）」を設立し、国内外の研究機関や企業と連携しながら、独自のタンパク質解析による健康予測・疾病予防の実用化を推進中です。

aiwellは以下３件の特許を取得しております。

・無洗浄タンパク質ゲル染色剤（特許第7113446号）

・情報処理システムおよびプログラム（特許第7215682号）

・情報処理システム、特定システムおよびプログラム（特許第7670286号）

【会社概要】

会社名 aiwell株式会社（英文表記：aiwell Inc.）

代表者 代表取締役 馬渕 浩幸

設立 2018年1月23日

所在地 東京都千代田区二番町9番3号

会社HP https://www.aiwelljapan.com

【本件に関するお問い合わせ先】

aiwell株式会社

E-mail：pr@aiwelljapan.com