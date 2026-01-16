『隠れた「IT化投資の失敗」を防ぐ社長・経営層の実務』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/belken-20260205/M1D



■「IT化投資の隠れた失敗」が積み上がる現状

DX推進の号令がかかる中、多くの企業がIT投資を加速させています。しかしその一方で、

システムは稼働したものの、機能が足りなかった

経営的な効果がよくわからない・投資した価値がわからない

といった、すっきりしないモヤモヤが繰り返され、「システムは動いたが投資対効果としては失敗だった」というケースが増えています。

多額の費用をかけたシステムが現場で使いこなせず、目立った効果も出さず、結局ごく一部の機能しか使われていない――そんな苦い経験をお持ちの経営者が増加する一方です。こうした隠れた失敗体験は大きなトラウマとなり、次の重要な意思決定を鈍らせる足かせとなってしまいます。





■経営面での効果目論見を持たないシステム投資が失敗を生むこれらの「隠れた失敗」の本質は、ソフトウェアの出来不出来の問題ではなく、どの業務にどのような機能を導入すればどういった効果が上がるという効果目論見を持たずにシステム導入を進めてしまうことにあります。経営面でのメリットと直結する効果目論見を持たないまま、IT業者やシステムの選定に走ってしまった場合、いつのまにかシステムの導入が目的にすり替わり、最終的には隠れた失敗に繋がってしまいます。■「業務プロセスの可視化」で成功角度を上げる本セミナーでは、「IT投資でもう失敗したくない」「失敗を避ける方法を知りたい」という方に、その解決方法を専門用語抜きで解説します。システム化を進めるための必須ステップである「業務プロセスの可視化」「経営面で価値がある効果目論見の設定」について、創業以来110社を超えるコンサルティング実績から発案した独自手法「業務プロセス管理図」による可視化・分析手法をはじめ、IT業者からは決して聞けない可視化専門コンサルならではのノウハウをわかりやすく説明します。この必須ステップを踏むことにより、小さい投資規模でも経営・現場業務の両面で確実な効果を得られ、事業成長に貢献するIT投資の成功角度を上げることができるのです。

