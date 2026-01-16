TechTrain、株式会社インソースの公開講座にて「RAG/Dify実践研修」の提供を開始！～社内データを活かすAI内製化を支援～

株式会社TechBowl

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、株式会社インソース（東京本部：東京都荒川区、代表取締役 執行役員社長：舟橋 孝之、以下「インソース」）が主催する公開講座にて、生成AI活用をテーマとした「RAGシステム実践研修」および「RAGシステム基礎研修」の提供を開始しました。

多くの企業が直面する「社内データの安全なAI活用」という課題に対し、エンジニア実務に特化したTechTrainのノウハウを展開し、企業のDX内製化を強力に後押しします。

■開催の背景

多くの企業でChatGPT等の導入が進む一方、「一般論しか回答されず実務に使えない」「社内規定やマニュアルを学習させたいが、情報漏洩や回答精度（AIの嘘）が不安」といった声が急増しています。また、システム構築を外部ベンダーに依存するとコストが高騰し、社内にノウハウが蓄積されないという課題もありました。 これらの技術的・心理的ハードルを下げ、現場主導で安全にAI活用・検証（PoC）を実行できるようにすることが、今回の研修の目的です。

■研修の特徴

ノーコードツール「Dify」を活用し、非エンジニアでも直感的にRAG（検索拡張生成）システムを構築・理解できるカリキュラムです。

1. 即実践型のハンズオン

座学だけでなく、実際にPCを操作して「Dify」を用いたRAGチャットボットを開発。最短10分でプロトタイプを作る成功体験を提供します。

2. ブラックボックスの解消

AIがどのように社内データを検索し回答を作っているか、その裏側（ベクトル検索の仕組み等）を可視化しながら学び、精度の改善方法を習得します。

3. リスク管理と品質向上

AI特有のハルシネーション（もっともらしい嘘）を抑制するプロンプト技術や、データの鮮度・網羅性を保つ運用ノウハウを伝授します。

■期待される効果

受講後すぐに自社でPoC（概念実証）を開始できる状態を目指し、組織のDXスピードを加速させます。

1. 開発の内製化とコスト適正化

外部への丸投げを防ぎ、自社でツール選定やプロトタイプ作成が可能になることで、DX投資の判断精度が向上します。

2. 実務特化のスキル習得

「基礎編（半日）」で仕組みとリスクを理解し、「実践編（1日）」では前半で同内容を確認したうえで、後半にRAGシステムの構築スキルを習得します。目的や役割に応じたAIリテラシーを、実務レベルまで定着させます。

3. 部門間連携の円滑化

AIシステムの裏側を知ることで、DX担当者や非エンジニアが、社内のエンジニアや外部ベンダーと対等に会話できるようになります。

■本講座の詳細・お申込み（株式会社インソース Webサイト）

▼RAGシステム実践研修～Difyで組織内のデータを最大活用するAIシステムを構築する

https://www.insource.co.jp/bup/bup_rag-dify.html

▼（半日研修）RAGシステム基礎研修～組織内のデータを最大活用するAIシステムの仕組みを知る

https://www.insource.co.jp/bup/bup_rag-basic.html

■研修担当者のコメント

取締役CPO 杉本真二杉本 真二

生成AIという急速に成長・変化する新たな道具との向き合い方に注目が集まっています。高い期待を寄せると同時に、リスク意識も高まっています。この研修では、安全な活用をテーマに、本質的に業務を改善するための数あるアプローチの一つとして、RAGという選択肢がどのような課題を解決しうるのか、また高い効果を得るにはどのような要素が重要なのかといった実用的な内容をお届けします。本研修が、皆様の組織における「データの宝の山」を掘り起こすきっかけになれば幸いです。

⬛︎ TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

