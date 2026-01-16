住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」利用者数が50万名を突破！

株式会社MFS

株式会社MFS（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中山田 明、以下「MFS」）は、2015年8月のサービス開始から約10年となる2026年1月12日時点で、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」の利用者数※が50万名を突破したことをお知らせします。

（※モゲチェックの利用者とは住宅ローン診断サービス登録者数とランキングページからの事前審査申込数を合計した人数です。）

● 利用者数急増の背景

モゲチェックは、住宅ローンの新規借り入れおよび借り換えを検討するユーザーに対し、主要なネット銀行・メガバンク・地方銀行の中から最適な条件のローンを提案してまいりました。昨今の住宅価格の高騰や住宅ローン金利の上昇を受け、多くの方が「毎月の返済負担をいかに軽減するか」という課題に直面しています。こうした中、日銀の利上げに伴う金利見通しへの関心の高まりや、オンラインでの銀行選び・申し込みニーズの増加、さらには独自に提供している「モゲチェック特別金利」の人気が後押しとなり、利用者数が大幅に増加しました。

また、住宅ローンに関する知識に自信のないお客様でも、安心して簡単に比較検討ができるよう、AIを活用したサービスの拡充に努めております。今後も、誰もが最適な住宅ローンを簡単に選べるようにすることを目標に、ユーザー目線に立った最適なローン選びをサポートしてまいります。

● 「モゲチェック」とは

「モゲチェック」は、オンラインで最適な住宅ローンを提案する無料の住宅ローン比較診断サービスです。利用者情報を入力すると、「金利順」「保険充実順」など自分が重視するポイントごとに整理された住宅ローンランキングや、利用者の属性や希望条件から最適な住宅ローンを「モゲチェック」が提案する「住宅ローン診断」も提供しています。

住宅ローンは年齢、年収、住んでいる地域などのさまざまな要因で、借り入れができる金融機関や金利、保障内容が異なってきます。これまで個人では比較が難しかった住宅ローンを「誰もが最適な住宅ローンを簡単に選べるようにする」ことを目指して、2015年8月からサービス提供を開始しました。これまでのご利用者様は累計50万人以上になります。

● 株式会社MFS概要

代表者：代表取締役CEO 中山田 明

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB

資本金：599,290,000円（2025年6月30日現在）

事 業：住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック（https://mogecheck.jp/）」の運営

不動産投資サービス「INVASE（インベース）（https://investment.mogecheck.jp/）」の運営

会社HP：https://www.mortgagefss.jp/