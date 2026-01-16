完全貸切型グランピングリゾートにおける貸切サウナ安全基準を策定・公開 THE W Relax Garden Resort（群馬・前橋）、一酸化炭素濃度検知×常時空気循環×ALSOK駆付け体制を整備
近年、完全貸切型・個室型サウナの普及により、管理者が常駐しない環境下での安全確保が業界全体の課題となっています。当社は、この状況を一過性の問題として捉えるのではなく、「命を守る設計とは何か」 を根本から見直す必要があると判断しました。
グランピング体験の中核としての貸切薪サウナ
THE W Relax Garden Resortは、宿泊・食・焚き火・ガーデン・薪サウナを一体で楽しめる完全貸切型リゾートです。
自然の中で過ごすプライベートな滞在価値を最大化する一方、管理者が常駐しない環境だからこそ、設計段階から安全性を織り込むことを最重要テーマとしてきました。
策定した安全設計基準の主な内容
１. 常に健全な空気環境を保つサウナ室構造
- 横約1.5m × 高さ約1.5mの大型可動窓を設置
- 室内下部に直径約15cmの換気口を2箇所設置
- 自然な空気循環により、室内の空気環境を常に安定的に維持
大型の窓は開閉可能。即座に外気を取り込める設計
常時新鮮な外気がサウナ室内に自然に循環する設計
２. 一酸化炭素濃度検知・音声警報システム
- 室内に一酸化炭素警報器を設置
- 濃度上昇時には
「一酸化炭素濃度が上昇しています。窓を開けてください」
の音声アラームが自動作動
- 専門知識がなくても分かりやすく対応できる設計
音声アラームによりすぐに窓を開ける、外にでる体制
３. 子どもの力でも外へ出られる安心設計のドア構造
- ドアノブを設けない押し出し式構造
- 外開き設計
- 押すだけで外へ出られるシンプルな構造
サウナ室外より内部がみれる状態
子どもの力でも押せば開放できるドアの設計
４. ALSOK連携による24時間緊急対応体制
- 施設内に緊急通報ボタンを設置
- 作動時、ALSOKへ即時自動通報
- 24時間常駐警備拠点から駆け付け可能
５. 日次点検・記録管理による運用監査
- 一酸化炭素警報機の作動確認を毎日実施
- 点検記録の保管による運用監査体制を整備
安心安全は毎日の点検が基本
代表コメント
完全貸切型グランピングリゾートは、非日常の自由な時間を提供できる一方で、管理者が常駐しない特性があります。そのため、万が一の際に安全に退避できる設計はもちろん重要です。
それに加えて私たちは、異変が起きた瞬間、その場で状況を改善できる安全を設計の中心に据えました。
万が一が起きたとき、本当に命を守れるか。
その一点を基準に、これからも施設運営を続けてまいります。
蒼穹株式会社 代表取締役 友澤 敏朗
施設概要
施設名：THE W Relax Garden Resort
所在地：群馬県前橋市
運営会社：蒼穹株式会社
事業内容：完全貸切型グランピングリゾート運営
特徴：1日1組限定・完全貸切・薪サウナ・天然芝ガーデン・トレーラーハウス宿泊
公式サイト：https://thew.jp/
予約サイト：https://reservation-thew.jp/
