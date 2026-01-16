越境学習型 次世代リーダー育成 ALIVE、30社143名・7テーマで臨んだ秋期プロジェクト完了！冬期プロジェクトもいよいよスタート！さらに、2026年夏期（5月開始）も募集中！

一般社団法人ALIVE

日本最大規模の「越境学習型 次世代リーダー育成プロジェクト」を運営する、一般社団法人ALIVE（本社：東京都豊島区、代表理事：庄司弥寿彦）は、直近の活動報告と各種イベントを開催することをお知らせいたします。本リリースには、各種イベント参加への問い合わせ先、毎月実施している無料オンライン相談会も掲載しています。ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。※ALIVE プロジェクト（企業向け研修）は、2017年から「東日本エリア」を中心にスタート。現在延べ参加企業420社となり、累計2093人の方にご参加頂いております。答申先は103団体です。

◆「ALIVEプロジェクト」とは？

｜社会的団体の想いに、ビジネスのリソースをつなげ企業人・企業・世の中に変化を巻き起こしたい

社会団体が抱えるリアルな課題に対して、複数の企業から参加する約60名のビジネスリーダーたちが、業種、業界問わず混成された複数チームに振り分けられ、３ヶ月間全4回のセッションを通じて課題解決を行います。多様性のあるチームでの体験に基づいたリフレクションと相互フィードバックで、リーダーシップ開発の支援を行います。

より具体的な内容は以下HPよりぜひご覧ください。プロジェクトの詳細や費用感に加えて、導入企業の担当者の声、参加者の声、これまでの社会課題のテーマなど多数掲載しています。

＜ALIVE HP＞

https://alive0309.org/

◆ 秋期プロジェクト完了報告

| 30社143名、7つのリアルな社会課題に異業種混合チームで挑んだ秋期プロジェクトが完了！ALIVE経営会議バスツアーから生まれた新企画も実装開始。

30社143人・３ブロック・７テーマで実施してきた秋期プロジェクト、2025年12月25日を以って完結しました。今回もそれぞれの答申先・参加者ごとにかけがえのないドラマがありました。それぞれの体験を学びに変え、学びを現場に持ち帰るアクションが始まっています。

ALIVE26年度の重点項目は「現場接続」。学びをそのまま現場の力にすべく、ALIVE経営会議バスツアーで考案された「各社内で振り返る為のフォーマット共有」「学びを維持するための同窓会※」の実装に向けて動き出しております。

※「しずおか教育ネット」のテーマにてテストスタート

◆冬期プロジェクトキックオフ！いよいよ始動します

| 2026年1月から冬期プロジェクトが始動！リアルな社会課題に対して、16社71名の異業種混合でチームを組み、取り組んでいきます。

【答申先】

１.株式会社コンピューターサイエンス研究所 Eye Navi

２.一般社団法人 デフノバ

３.川根本町

４.一般社団法人 こども禅大学

５.御岳カップ

※西日本エリア開催：１.２. 東日本エリア開催：３.４.５.

◆ 大好評の海外版ALIVE「WAVE」、応募締切は2月6日まで！

| 2026年夏期プロジェクトと同時期開催の海外版ALIVE「WAVE」。初参加企業は参加者お一人分の研修費用無料のお試し体験も可能！お気軽にお問い合わせください。（応募締切：2026年2月6日）

2024年度WAVE参加者の様子2024年度WAVE、現地セッションの様子

2026年度WAVEの舞台はカンボジア。2年前の答申先でもあるNPO法人earth tree(アースツリー)(https://npo-earthtree.com/)を再び訪れます。「子どもから大人まで誇りをもって生きられる村づくり」に取り組んできたearth treeが描く、持続可能な未来の実現に向け、参加者は実在する課題への提案に挑みます。

本プログラムではALIVE同様、異業種混合チームを編成。“自社の当たり前”に加え、“日本の当たり前”にとらわれている自身の思考や前提を自己認知し、それを乗り越えることで、次世代グローバルリーダーとしての能力を磨く越境機会となります。

海外版ALIVE「WAVE」は現在参加企業を募集中。応募締切は2026年2月6日です。

初めて参加される企業には、参加者お一人分の研修費用が無料となるお試し参加体験をご用意しています。

尚、海外版WAVEを含む、2026年夏期プロジェクト一覧は以下の通りです。下記メールアドレスまたは無料相談会にて、お気軽にお問い合わせください。

◆ ALIVE無料説明＆相談会の開催！

※ 2026年2月5日 / 3月4日開催

| ALIVEでは「無料説明＆相談会」を実施しています。

＜こんな方にオススメ＞

- 越境学習を聞いたことがある、興味がありもっと詳しく知りたい方- 企業の人事部、人材育成のご担当で、社内の研修を検討されている方- 参加者として、ALIVEプロジェクトに関わってみたいと感じている方- 答申先として、自分たちが抱える課題の解決を望んでいる、新しいことにチャレンジしてみたい方 など...

本企画ではALIVEプロジェクトの説明をはじめ、この研修で参加者がどのように変わったのか？実際にはどういった効果があったのか？なども詳しく説明させていただきます。対話の時間などもありますので、直接聞いてみたいことなどあれば、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。

【次回開催スケジュール】

【日時】

2026年

2月5日（木）12:00～13:00@ZOOM

3月4日（水）12:00～13:00@ZOOM

【お申し込み】

当日のご参加・キャンセルも大丈夫ですので、下記URLよりぜひお気軽にお申し込みください。

＜URL＞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-rNTAWHuAlpMA3XbyDJ7GpPUxG17IkJn7YJfNK53CtvWyLw/viewform

◆ ALIVEプロジェクトの紹介映像

| ALIVE代表理事の庄司をはじめ、過去の答申先、実際の参加者、事務局の経験者へのインタビュー動画を掲載しています。

ALIVEとは？ALIVEで得られた学びや葛藤などについてもお話しています。ぜひ以下のURLよりご覧ください。

【URL】

https://youtu.be/ACkIsf5Ol90

◆「ALIVEプロジェクト」過去参加企業

｜これまでの参加企業一覧（一部抜粋）になります。

株式会社野村総合研究所、パーソルキャリア株式会社、株式会社ブリヂストン、カルビー株式会社、株式会社アダストリア、株式会社NTT東日本-南関東、東京都庁、東急株式会社、公益財団法人東京都農林水産振興財団、株式会社長谷工コーポレーション、エステー株式会社、綾羽株式会社、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、ウシオ電機株式会社、トランスコスモス株式会社、エプソン販売株式会社、NECネッツエスアイ株式会社、西日本電信電話株式会社、神戸市役所、大和ハウス工業株式会社、株式会社関西都市居住サービス、シスメックス株式会社、サントリーホールディングス株式会社、ネスレ日本株式会社、帝人株式会社、住友林業株式会社、東京ガス株式会社、日本航空株式会社 等、延べ420社が参画。※順不同

※その他参画企業様情報はこちら：https://www.alive0309.org/

◆ お問い合わせメールアドレス

お気軽に以下メールアドレスよりご連絡ください。

connective@alive0309.org

◆ 一般社団法人ALIVEについて

団体名：一般社団法人ALIVE

代表理事：庄司 弥寿彦

設立：2017年3月9日

住所：170-0005 東京都豊島区南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル6F

HP： https://www.alive0309.org/

note： https://note.com/alive0309

Facebook： https://www.facebook.com/alive0309/