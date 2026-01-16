ライブ・エンターテイメントEXPO 公式企画「最先端イマーシブ演出・体験ステージ」にシンユニティグループが特別協力

株式会社シンユニティ

シンユニティグループは、2026年1月21日（水）～23日（金）に幕張メッセで開催される「第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO（LIVeNT 2026）」において、「最先端イマーシブ演出・体験ステージ」へ特別協力として参画します。

■ 出展内容

本企画は、エンターテインメント分野にとどまらず、アート、ブランディング、都市開発、ウェルネス、ビジネス空間など、さまざまな分野へと広がるイマーシブ演出・体験の可能性を、実際の体験を通して紹介するRX Japan主催の公式展示企画です。

「イマーシブ」という言葉は、技術の進化とともに急速に広がっています。一方で本企画では、映像や装置そのものではなく、体験がどのように人の感情や行動に作用するのか という視点から、イマーシブ表現の本質を掘り下げます。

公式企画内 展示内容（一部）

・Chaotic Calm

「なぜある体験は心を動かすのか？」を心理学・感性設計の観点から探る実験的イマーシブ展示

・Harmony in the Forest

歌や楽器を主軸にした、29.1chのイマーシブ音楽体験。魅力あるキャラクターが演奏会を繰り広げます。

・Viscous Sculpture

高輝度×HDR映像が生み出す、視覚に特化したイマーシブアート

・Immersive LED GAMES

考えるより先に、身体が動き出す。 大画面映像と立体音響に包まれた空間で、身体の動きに反応する直感的なゲーム体験

また、会期中には Immersive VJによるライブ演出 も実施され、リアルタイムに変化するイマーシブ体験が提供されます。

最先端イマーシブ演出・体験ステージ イベント概要

展示会名：第13回 ライブ・エンターテイメントEXPO（LIVeNT 2026）

主催：RX Japan株式会社

特別協力：シンユニティグループ

会期：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ

展示エリア：7ホール 8-30