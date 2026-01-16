「AnimeJapan KICKOFF 2026」映像公開 全50のAJステージラインナップ&出演者発表！
「AnimeJapan KICKOFF 2026」映像公開
全50のAJステージラインナップ&出演者発表！
コスプレ、グッズなどのAJ施策情報やチケット最新情報も
ステージ応募権付入場券は本日1/16より販売スタート！
世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。
2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。
また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。
「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の3月4日の授賞式など今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。
この度1月16日（金）20時より、AnimeJapan公式YouTubeにて「AnimeJapan KICKOFF 2026」がプレミア公開され、全50のAJステージラインナップをはじめ、AnimeJapan 2026の最新情報が発表されました。
また、ナレーションには声優・梶裕貴さん、早見沙織さんが参加しています。
「AnimeJapan KICKOFF 2026」はこちら
AJステージラインナップ
今年のAJステージ全ラインナップ、50ステージが解禁に。最大規模のREDステージをはじめ、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージ！多くのプログラムをお楽しみいただけます！
AJステージラインナップはこちら
AnimeJapan 2026 入場券情報 / 1月16日(金)より各種チケットの販売がスタート！
AnimeJapan 2026のチケット情報も発表となりました。数量限定販売となるプレミアム入場券をはじめ、ステージ応募権付入場券、入場券や当日券とあわせて、今年もグッズ付&ステージ応募権付入場券の販売が決定！
◆ステージ応募権付入場券
各日2,500円(税込)
・AJ先行販売：1月16日(金)20:00～2月5日(木)
・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)
◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞
各日3,300円(税込)
・販売期間：2月6日(金)10:00～2月24日(火)
◆プレミアム入場券 ＜2日間優先入場、全AJステージ前方席での観覧可、オリジナルグッズ、顔写真付き記念パス＞
50,000円(税込) ※100名様限定抽選販売
・抽選申込期間：1月16日(金)20:00～1月21日(水)23:59
その他券種の詳細は公式サイトをご確認ください
入場券情報はこちら
グッズやコスプレ情報など AnimeJapan 2026 施策情報も解禁
そして、AnimeJapanお馴染みの施策情報も解禁に！キービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズの展開や、アニメーション制作に焦点を置いた「Production Works Gallery」、コスプレイヤーズワールドなどの人気施策の情報も解禁となりました。
過去最大規模の開催となるAnimeJapan 2026を一層盛り上げるためにパワーアップした、施策の今後のお知らせもお楽しみに。
オフィシャルグッズ
キービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズを販売。
今年はBIGダイカットステッカーも登場。さらに、缶バッジにはホログラム仕様のレア入り！
各アイテムの詳細は後日発表します。続報をお楽しみに！
Production Works Gallery
今年のPWGのテーマは、”プロデューサー”。
ブースでは、知っているようで知らないプロデューサーのお仕事を徹底解説します！
あなたの大好きな作品のプロデューサーも登場するかも！？
コスプレイヤーズワールド
AJ初の出張版CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）開催！多彩な撮影背景やCDEFの他にもみんなで盛り上がることができる企画を実施します！
更衣室、クロークなどのコスプレイヤーの皆様向けの設備もご用意しております。
フードパーク
AJフードパークを今年も開催！南展示棟と東展示棟あわせて10店舗に加え、アニメイトのコラボキッチンカーも出展。
エネルギーをチャージしてAnimeJapanを楽しみ尽くしていただくため、心も体も満たされるメニューをご用意しております。
AJデジタルスタンプラリー
デジタルスタンプラリーが復活！キービジュアルキャラクターのスタンプをゲット＆一緒に写真を撮って、AnimeJapanを回りつくそう！！
ファミリーアニメフェスタ2026 も最大規模で開催！
ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模での開催へ！
各出展社によるブース展開や、大人気のファミリーステージ、アニメにちなんだワークショップなどを準備中です！これらの詳細は、今後の発表をお待ちください。
ファミリーアニメフェスタはこちら
「AnimeJapan 2026」開催概要
【パブリックデイ】
会場：東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30
展開内容：出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など
【ビジネスデイ】
会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
会期：2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30
2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30
展開内容：出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ
【ファミリーアニメフェスタ2026】
会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30
展開内容：出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど
主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン
後援：経済産業省（申請中）、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会
特別協賛：ソニーグループ株式会社
プレミアム協賛：Fate/Grand Order
協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /
SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA
事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）
公式サイト：https://anime-japan.jp/
公式SNS：X @animejapan_aj
YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ
TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj