「AnimeJapan KICKOFF 2026」映像公開

全50のAJステージラインナップ&出演者発表！

コスプレ、グッズなどのAJ施策情報やチケット最新情報も

ステージ応募権付入場券は本日1/16より販売スタート！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の3月4日の授賞式など今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。

この度1月16日（金）20時より、AnimeJapan公式YouTubeにて「AnimeJapan KICKOFF 2026」がプレミア公開され、全50のAJステージラインナップをはじめ、AnimeJapan 2026の最新情報が発表されました。

また、ナレーションには声優・梶裕貴さん、早見沙織さんが参加しています。

AJステージラインナップ

今年のAJステージ全ラインナップ、50ステージが解禁に。最大規模のREDステージをはじめ、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージ！多くのプログラムをお楽しみいただけます！





















AnimeJapan 2026 入場券情報 / 1月16日(金)より各種チケットの販売がスタート！

AnimeJapan 2026のチケット情報も発表となりました。数量限定販売となるプレミアム入場券をはじめ、ステージ応募権付入場券、入場券や当日券とあわせて、今年もグッズ付&ステージ応募権付入場券の販売が決定！

◆ステージ応募権付入場券

各日2,500円(税込)

・AJ先行販売：1月16日(金)20:00～2月5日(木)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞

各日3,300円(税込)

・販売期間：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆プレミアム入場券 ＜2日間優先入場、全AJステージ前方席での観覧可、オリジナルグッズ、顔写真付き記念パス＞

50,000円(税込) ※100名様限定抽選販売

・抽選申込期間：1月16日(金)20:00～1月21日(水)23:59

その他券種の詳細は公式サイトをご確認ください

グッズやコスプレ情報など AnimeJapan 2026 施策情報も解禁

そして、AnimeJapanお馴染みの施策情報も解禁に！キービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズの展開や、アニメーション制作に焦点を置いた「Production Works Gallery」、コスプレイヤーズワールドなどの人気施策の情報も解禁となりました。

過去最大規模の開催となるAnimeJapan 2026を一層盛り上げるためにパワーアップした、施策の今後のお知らせもお楽しみに。

オフィシャルグッズ

キービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズを販売。

今年はBIGダイカットステッカーも登場。さらに、缶バッジにはホログラム仕様のレア入り！

各アイテムの詳細は後日発表します。続報をお楽しみに！

Production Works Gallery

今年のPWGのテーマは、”プロデューサー”。

ブースでは、知っているようで知らないプロデューサーのお仕事を徹底解説します！

あなたの大好きな作品のプロデューサーも登場するかも！？

コスプレイヤーズワールド

AJ初の出張版CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）開催！多彩な撮影背景やCDEFの他にもみんなで盛り上がることができる企画を実施します！

更衣室、クロークなどのコスプレイヤーの皆様向けの設備もご用意しております。

フードパーク

AJフードパークを今年も開催！南展示棟と東展示棟あわせて10店舗に加え、アニメイトのコラボキッチンカーも出展。

エネルギーをチャージしてAnimeJapanを楽しみ尽くしていただくため、心も体も満たされるメニューをご用意しております。

AJデジタルスタンプラリー

デジタルスタンプラリーが復活！キービジュアルキャラクターのスタンプをゲット＆一緒に写真を撮って、AnimeJapanを回りつくそう！！

ファミリーアニメフェスタ2026 も最大規模で開催！





ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模での開催へ！

各出展社によるブース展開や、大人気のファミリーステージ、アニメにちなんだワークショップなどを準備中です！これらの詳細は、今後の発表をお待ちください。

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場：東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期：2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容：出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省（申請中）、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社

プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj