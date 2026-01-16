株式会社Bonheur（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：ナカヤタエ、以下「当社」）は、女性が社会でより自分らしく生き、安心して選択できる環境づくりを目的として、新たに種類株式「女性活躍推進株式」を発行し、一般公募増資を実施することをお知らせいたします。本募集は、女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）の理念に基づき、女性の人生リスクの予防・解決や自立支援を行う事業への投資を目的としたものです。

募集の概要

本募集により発行される「女性活躍推進株式」は、当社が発行する種類株式の一つであり、無議決権株式です。調達した資金はすべて、女性活躍支援に関する事業に活用されます。募集株式数：50,000株発行価格：1株あたり1,000円募集総額：5,000万円購入単位：100株以上（最低購入金額10万円）払込期日：2026年2月23日(月曜)本株式には、当社が提供する各種女性活躍支援サービスに関する株主優待制度が設けており、サービス割引やイベント優待等を通じて、事業への理解と共感を深めていただくことを目的としています。

女性活躍推進株式に込めた想い

当社は2017年の設立以来、「幸せを感じられる社会」をビジョンに掲げ、Re婚相談所をはじめとする離婚リスク予防・結婚生活支援・キャリア支援・創業支援など、女性の人生の選択肢を広げる事業を展開してきました。「女性活躍推進株式」は、単なる資金調達手段ではなく、女性が直面しやすい社会的・経済的リスクを“事前に支える”仕組みを、社会全体で育てていくための共創型の株式です。

調達資金の主な使途

本公募増資により調達した資金は、主に以下の分野に活用される予定です。＊Re婚相談所の全国展開および拠点拡充＊結婚・離婚相談サービスの高度化＊女性の転職支援・創業支援プログラムの開発＊オンライン相談システム等のIT基盤整備＊専門人材の採用・育成＊女性活躍推進施策および啓発活動の強化

代表取締役 ナカヤタエ コメント

「目の前のひとりの幸せの可能性を、私は決して諦めません。人生は山あり谷ありですが、だからこそ“備え”があれば、幸せの可能性は広がると信じています。この株式を通じて、女性が自分の人生を選び取れる社会を、皆さまと一緒につくっていきたいと考えています。」

投資に関する留意事項

本募集は未上場株式であり、流動性や元本割れ等のリスクを伴います。また、本プレスリリースは投資勧誘を目的とするものではなく、投資判断は必ずご自身の責任において、目論見書等をご確認のうえ行っていただく必要があります。

会社概要

会社名：株式会社Bonheur（ボヌール）所在地：神奈川県横浜市設立：2017年11月1日代表者：代表取締役 ナカヤタエ事業内容：女性活躍支援事業、Re婚相談所運営、各種相談・研修・イベント事業Webサイト：https://la-bonheur.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BonheurWeb：https://la-bonheur.co.jp/