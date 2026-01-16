株式会社エムバディジャパン、東京都「UPGRADE with TOKYO」第54回スタートアップピッチイベントにおいて優勝！

株式会社エムバディジャパン

株式会社エムバディジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：亀山 萌、以下「当社」）は、2026年1月16日に開催された東京都主催のスタートアップピッチイベント「UPGRADE with TOKYO 第54回」において、優勝いたしましたことをお知らせいたします。

本イベントのテーマは「託児サービスを“お預かり”から“文化との出会い”へ」。当社は、東京都生活文化局が目指す「次世代型託児モデル」のパートナーとして、都立文化施設等での体験型託児プログラムの社会実装に向けた協働を開始いたします。

審査員の皆さまとのフォトセッション

■ 当日のピッチ動画（YouTube）

ピッチの全編および審査評は、以下の東京都産業労働局公式YouTubeチャンネルよりご覧いただけます。

[YouTubeリンク：https://www.youtube.com/live/KHREFbGIyL8?si=UDrO7NejpwaZ-orV]

※当社の登壇時間は（1:09:42～）頃です。

「UPGRADE with TOKYO」について



東京都は、スタートアップと行政・企業が連携し、都政課題の解決につながる新しいサービスの創出を目指すプログラムとして、2019年12月より「UPGRADE with TOKYO」を開催しています。

ピッチイベントでは、審査を通過したスタートアップが登壇し、社会課題や体験価値の高いサービスを発表。審査員評価および最終結果に応じて優勝者には、東京都との事業連携に向けた優先交渉権等が付与されます

■ 代表取締役 亀山 萌 のコメント

「この度は、このような素晴らしい評価をいただき、心より感謝申し上げます。

私自身、シングルマザーとして5歳の息子を育てる母として、「自分の子どもに本当に経験させたいことを、社会の仕組みにしたい」という想いを原点に、体験型プログラム託児という形で、子育て世代の文化・社会参加機会を広げる取り組みを続けてまいりました。

今回の受賞は、単なる託児サービスではなく、文化・芸術体験と子育て支援を掛け合わせた新しい仕組みそのものに可能性を感じていただけた結果だと受け止めています。

今後は、東京都をはじめとする自治体や関係者の皆さまと連携しながら、より多様なイベントや地域で実証を重ね、誰もが文化芸術にアクセスできる環境づくりを、社会の仕組みとして実装していきたいと考えています。

本取り組みが、子どもにとっても、大人にとっても、「参加することが当たり前」な未来につながるよう、引き続き尽力してまいります。」