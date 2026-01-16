まいづる親善大使・ギャル曽根さんが旬の「舞鶴かに(R)」をPR

舞鶴市

舞鶴市は、2025年11月20日に、舞鶴市出身のタレント・ギャル曽根さんに「まいづる親善大使」に就任いただきました。

就任後のPR活動の一環として、本市が誇る冬の味覚の王者 「舞鶴かに(R)」 を実際に味わい、その魅力を全国へ向けて発信していただきました。

“大食い女王” として知られるギャル曽根さんは、舞鶴かに(R)を豪快に実食し、「めっちゃおいしい！」「旨味が凝縮されていて濃厚！」と大絶賛。

舞鶴の冬の味覚の魅力を、笑顔とともに力強くPRしてくださいました。

その様子は動画でも公開され、舞鶴かに(R)の美味しさが全国へと発信されています。

「舞鶴かに(R)」はいまが旬の最盛期

「舞鶴かに(R)」は、舞鶴漁港に水揚げされたズワイガニのうち、重さ800g以上で姿が整ったもののみに認定される、特許庁の地域団体商標に登録されたブランドガニです。

漁期は、オスが11月6日から3月20日まで。まさに現在が最もおいしい旬の時期を迎えています。

舞鶴のカニ漁では、船腹に冷海水を入れて活かした状態のまま港へ持ち帰る独自の方法により、鮮度を徹底管理。身詰まりの良いカニだけが「舞鶴かに(R)」として選別され、市場の水槽で競りにかけられます。甘みのある身と濃厚なカニみそが特長で、毎年全国から高い評価を受けています。

親善大使として舞鶴の「食」を全国へ

就任式ではギャル曽根さんから、「色んな人たちに舞鶴の美味しいものを知ってもらいたい」

と抱負も語られました。今後は、舞鶴かに(R)をはじめとした舞鶴の魅力的な食材や観光資源について、親善大使として幅広くPRしていただきます。

現在、「舞鶴かに(R)」は市内各地の飲食店で提供されており、冬の舞鶴ならではの味覚を楽しむことができます。

ぜひこの機会に、舞鶴の旬の味をご堪能ください！

▼ギャル曽根さん出演・YouTubeフル動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xCwC7fEgbGw ]

▼舞鶴かに(R) 提供店はこちら

https://maizuru-sakana.net/brandfish/maizurukani/