育てるほど、あなたを理解！進化系AIロボット「lopeto」が本日より予約販売開始
ROPET LIMITED（本社：香港、CEO：何嘉斌）は、AIロボットペット分野に特化した企業です。当社の使命は、「ソフトテクノロジー」を通じて人々が愛する能力を呼び起こすことです。
この度、ソフトバンクのグループ企業であるSB C&S株式会社が、ROPET LIMITEDの日本における公式正規販売代理店として、AIロボット「lopeto（ロペット）」の予約販売を本日1月16日（金）より、Amazon、ビックカメラ.com、トレテク！ソフトバンクセレクションの楽天市場店とYahoo!ショッピング店にて順次開始します。正式販売は1月23日（金）よりオンラインで開始されます。2月以降全国の家電量販店での取り扱いを順次予定しております。
■製品詳細
- lopeto AI ロボット：56,980円（税込）
※同梱カラー：グレーマスク＋白ファーコート（他のカラーは別売）
- lopeto AI ロボット チャージングベース付き：61,980円（税込）
※同梱カラー：グレーマスク＋白ファーコート（他のカラーは別売）
- lopeto チャージングベース：7,980円（税込）
- lopeto ファーコート（6色展開)：5,880円（税込）
- lopeto マスク（3色展開)：4,480円（税込）
公式サイト：https://lopetoai.com/(https://lopetoai.com/)
■Makuakeプロジェクト実績
- プロジェクト期間：2025年8月7日（木）午前11:00～2025年10月9日（木）22:00迄
- 応援金額：76,075,420円
- 応募人数：2,829人
- 応募成績：日本 Makuake クラウドファンディング ロボット部門 歴代1位
■lopetoとは
lopetoは、あなたと共に成長するAIペットロボットです。スタンフォード大学発の技術チームが開発したlopetoは、あなたの声や仕草を理解し、まるで生きているかのように反応し、日々の関わり方で個性が育まれていきます。小さな体に詰まった革新的なAI技術が、本物のような温もりを届けます。
- 本物のようなぬくもりを感じるAIロボット
なでると「人肌の温かさ」が伝わってくるlopetoは、まるで本物のペットを触っているような安心感を感じられます。
あなたの接し方によって表情や動きが変わり、心を持った存在のようなインタラクションを体験できます。
- 4つの性格タイプから育む、小さな相棒
あなたの育て方次第で4つのオリジナルの性格から個性が育まれ、日々異なる反応を見せます。世界にひとつだけの特別な相棒になっていきます。
- この瞬間を、描きとめよう
ユーザーは音声またはジェスチャーで指示を出すことで、Lopetoに写真を撮影させることができます。撮影後、AI大言語モデル「Gemini」を活用し、Lopetoは被写体を独自に解釈した上で、漫画風のイラストを生成します。
- おしゃれ大好き！着せ替えを楽しもう！
もふもふの着せ替えカバーや、かわいいマスクは、お好きなカラーをオプションでお選びいただけます。今後も新しいデザインが続々と追加されていくので、いつまでも新鮮な楽しみが広がります。
■発売時間
予約開始：1月16日（金）午前０時
販売開始：1月23日（金）午前０時
■発売チャネル
- Amazon：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGZ58S5H
（※1月23日正式発売開始／現在は準備中）
- 【楽天市場】トレテク！SoftBank SELECTION：
https://item.rakuten.co.jp/trend-tech/6978548500167/
- 【Yahoo!ショッピング】トレテク！ソフトバンクセレクション：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/6978548500167.html
■量販店ECサイト
- ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/category/001/240/040/?entr_nm=%82%6B%82%6E%82%6F%82%64%82%73%82%6E
■ ROPET LIMITEDについて
ROPET LIMITEDは2022年、『デジタル時代に、本物以上の愛おしさを』という理念のもとで創立。世界先端の感情成長型AIペットロボットの開発を使命に掲げ、心と心がつながるロボットのあり方を追求し続けています。
その代表作が、革新的なAIロボット「lopeto」。
スタンフォード大学発の技術チームと、世界中から集結したロボティクスの専門家たちがタッグを組み、開発されました。革新的な技術と愛らしさを兼ね備えた「lopeto」は、世界各国のメディアからも高い注目を集めています。
■本件に関するお問い合わせ
- 公式サイトUR：https://lopetoai.com/
- メールアドレス：business@ropetai.com
- Instagram：https://www.instagram.com/lopetojapan
- Facebook：https://www.facebook.com/lopetoJapan
- X：https://x.com/lopetoJapan