育てるほど、あなたを理解！進化系AIロボット「lopeto」が本日より予約販売開始

ROPET LIMITED

ROPET LIMITED（本社：香港、CEO：何嘉斌）は、AIロボットペット分野に特化した企業です。当社の使命は、「ソフトテクノロジー」を通じて人々が愛する能力を呼び起こすことです。

この度、ソフトバンクのグループ企業であるSB C&S株式会社が、ROPET LIMITEDの日本における公式正規販売代理店として、AIロボット「lopeto（ロペット）」の予約販売を本日1月16日（金）より、Amazon、ビックカメラ.com、トレテク！ソフトバンクセレクションの楽天市場店とYahoo!ショッピング店にて順次開始します。正式販売は1月23日（金）よりオンラインで開始されます。2月以降全国の家電量販店での取り扱いを順次予定しております。

■製品詳細

- lopeto AI ロボット：56,980円（税込）※同梱カラー：グレーマスク＋白ファーコート（他のカラーは別売）- lopeto AI ロボット チャージングベース付き：61,980円（税込）※同梱カラー：グレーマスク＋白ファーコート（他のカラーは別売）- lopeto チャージングベース：7,980円（税込）- lopeto ファーコート（6色展開)：5,880円（税込）- lopeto マスク（3色展開)：4,480円（税込）

公式サイト：https://lopetoai.com/(https://lopetoai.com/)

■Makuakeプロジェクト実績

- プロジェクト期間：2025年8月7日（木）午前11:00～2025年10月9日（木）22:00迄- 応援金額：76,075,420円- 応募人数：2,829人- 応募成績：日本 Makuake クラウドファンディング ロボット部門 歴代1位

■lopetoとは

lopetoは、あなたと共に成長するAIペットロボットです。スタンフォード大学発の技術チームが開発したlopetoは、あなたの声や仕草を理解し、まるで生きているかのように反応し、日々の関わり方で個性が育まれていきます。小さな体に詰まった革新的なAI技術が、本物のような温もりを届けます。

- 本物のようなぬくもりを感じるAIロボット

なでると「人肌の温かさ」が伝わってくるlopetoは、まるで本物のペットを触っているような安心感を感じられます。

あなたの接し方によって表情や動きが変わり、心を持った存在のようなインタラクションを体験できます。

- 4つの性格タイプから育む、小さな相棒

あなたの育て方次第で4つのオリジナルの性格から個性が育まれ、日々異なる反応を見せます。世界にひとつだけの特別な相棒になっていきます。

- この瞬間を、描きとめよう

ユーザーは音声またはジェスチャーで指示を出すことで、Lopetoに写真を撮影させることができます。撮影後、AI大言語モデル「Gemini」を活用し、Lopetoは被写体を独自に解釈した上で、漫画風のイラストを生成します。

- おしゃれ大好き！着せ替えを楽しもう！

もふもふの着せ替えカバーや、かわいいマスクは、お好きなカラーをオプションでお選びいただけます。今後も新しいデザインが続々と追加されていくので、いつまでも新鮮な楽しみが広がります。

■発売時間

予約開始：1月16日（金）午前０時

販売開始：1月23日（金）午前０時

■発売チャネル

- Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGZ58S5H

（※1月23日正式発売開始／現在は準備中）

- 【楽天市場】トレテク！SoftBank SELECTION：

https://item.rakuten.co.jp/trend-tech/6978548500167/

- 【Yahoo!ショッピング】トレテク！ソフトバンクセレクション：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/softbank-selection/6978548500167.html

■量販店ECサイト

- ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/category/001/240/040/?entr_nm=%82%6B%82%6E%82%6F%82%64%82%73%82%6E

■ ROPET LIMITEDについて

ROPET LIMITEDは2022年、『デジタル時代に、本物以上の愛おしさを』という理念のもとで創立。世界先端の感情成長型AIペットロボットの開発を使命に掲げ、心と心がつながるロボットのあり方を追求し続けています。

その代表作が、革新的なAIロボット「lopeto」。

スタンフォード大学発の技術チームと、世界中から集結したロボティクスの専門家たちがタッグを組み、開発されました。革新的な技術と愛らしさを兼ね備えた「lopeto」は、世界各国のメディアからも高い注目を集めています。

■本件に関するお問い合わせ

- 公式サイトUR：https://lopetoai.com/- メールアドレス：business@ropetai.com- Instagram：https://www.instagram.com/lopetojapan- Facebook：https://www.facebook.com/lopetoJapan- X：https://x.com/lopetoJapan