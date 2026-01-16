【高専人アワード2025】高専人の優れた取り組みにスポットライトを当てるアワードを開催

一般財団法人高専人会

高専OBOGらにより発足した一般財団法人高専人会（東京都港区・代表理事 渋谷修太）は、高専人の優れた取り組みにスポットライトを当て、高専人が互いに刺激と学びを得るとともに、社会全体にポジティブな影響を与えることを期待し、「高専人アワード2025」を開催します。

本アワードでは、現役生や卒業生が取り組んでいるプロジェクトを称賛し、さらなる進化や発展に向けたサポートを行います。

大賞は、3月1日に愛知で開催する「KOSENJIN SUMMIT2026」で発表されます。

各部門エントリー条件

高専人アワードは個人に授与されます。

現役高専生は年齢別に2部門、卒業生1部門を表彰します。

- 高専人U18賞：18歳以下の現役高専生- 高専人U22賞：22歳以下の現役高専生- 高専人賞：高専卒業生

※年齢は2026年4月1日時点とします

※高専人U22賞は高専本科生および専攻科生が対象とします（大学編入者、就職者は対象外）

エントリー方法

高専人アワード2025公式ページのエントリーフォーム(https://forms.gle/GsSsPvyhuXJ5Qmjj6)に必要事項を記入し、プロジェクト概要資料を添付の上送信（2026年2月14日締切）。

審査基準

表彰

- 独自性応募者の取り組みやプロジェクトが、他と差別化される独自の視点や高専人らしいアプローチを持っているかを評価します。革新的で創造的な要素がどれだけ含まれているかを重視します。- 真摯性応募者がプロジェクトに対してどれだけ誠実で真剣に取り組んでいるかを評価します。努力や熱意、ひたむきな姿勢が見られるか、またその姿勢が成果にどれだけ反映されているかを重視します。- 社会貢献性プロジェクトが社会にどれだけの貢献をもたらすかを評価します。地域社会や広く社会全体に対する影響や、持続可能な発展に寄与する要素が含まれているかを重視します。

高専人U18賞：賞状、副賞

高専人U22賞：賞状、副賞

高専人賞：賞状、副賞

なお、高専人U18賞、高専人U22賞にノミネートされた方は、名古屋で開催する「KOSENJIN SUMMIT2026」参加のための往復交通費を高専人会で負担いたします。

スケジュール

2026年1月14日 エントリー受付開始

2026年2月14日 エントリー締切・審査

2026年2月下旬 ノミネート候補発表

2026年3月1日 大賞発表

審査員

渋谷 修太（審査員長）

フラー株式会社 創業者 取締役会長

兼城 駿一郎

株式会社みらいスタジオ 代表取締役

株式会社高専キャリア 代表取締役

一般社団法人沖縄スタートアップ協会 代表理事

平良 美奈子

株式会社RyuLog 代表取締役

他

連絡先

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

一般財団法人高専人会

ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org