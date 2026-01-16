(お知らせ) IRTV「IPO VOICE」に代表の吉村 修一が出演しました

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(本社:東京都渋谷区、以下「当社」)は、株式会社IR Roboticsが手掛ける、投資家の皆様に新規上場企業の概要を分かりやすく届けるIR動画メディアIRTV「IPO VOICE」に、当社代表取締役社長CEOの吉村 修一が出演しましたことをお知らせします。

当社の事業内容をはじめ、自動運転実現ならびに自動車以外の産業のデジタル化への貢献、今後の成長ドライバーなどについてご説明しております。

以下のYouTube チャンネルでご覧いただけますので、ぜひご視聴ください。

▼【自動運転の裏側を握る会社】180万km超の走行データが生む競争優位！ライセンス収益が伸びる理由を徹底解説！〈ダイナミックマッププラットフォーム（336A）〉

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-7K3Ooa6sRU ]

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立:2016年6月

本社:東京都渋谷区

代表者:吉村 修一

事業内容:自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

企業URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/