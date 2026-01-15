第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)eスポーツ日本代表候補選手最終選考競技会の実施について

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）で正式競技として実施されるeスポーツ競技について、3月に開催される「ASIA esports EXPO 2026」において、日本代表候補選手の最終選考競技会を実施することをお知らせします。

アジア競技大会は、アジアオリンピック評議会（OCA）が主催し、アジアの45の国と地域が参加するアジア最大級のスポーツ競技大会です。JESUは国内の統括競技団体として、各種目のIPホルダーなどと協力し、日本代表候補選手を円滑かつ公正な選考にするための準備を進めています。

「ASIA esports EXPO 2026」は、第20回アジア競技大会のeスポーツ競技会場であるAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて行われるeスポーツの総合イベントです。JESUは、TEAM JAPAN（日本代表選手）を派遣予定である7種目9タイトルのうち、4種目6タイトルの最終選考競技会を、この「ASIA esports EXPO 2026」にて実施し、優秀な成績を収めた選手を、日本代表候補選手として日本オリンピック委員会（JOC)に推薦する予定です。また、選考競技会を実施しない種目に関しても、候補選手の発表や、エキシビションマッチの開催を予定しています。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/205_1_6344f7443d4bc1ca20edb6903c256b78.jpg?v=202601160752 ]

*1 「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

*2 「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

競技会に出場する選手については、種目ごとに基準を定め、順次公開していきます。

「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」 日本代表候補選手選考基準

https://jesu.or.jp/contents/news/news-251015/

JESUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、第20回アジア競技大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。関連の情報は、こちらのWEBページにて随時更新していきます。

https://jesu.or.jp/ag2026/

■ASIA esports EXPO 2026 とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。

日時： 2026月3月21日(土)、22日(日) 10:00-20:00（予定）

会場： Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） 展示ホールD

公式サイト： https://www.espoexpo.com/

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）