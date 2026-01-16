【TOFF&LOADSTONE】2026 Spring & Summer Collection vol.1　1月16日(金)より公式WEBサイトにて公開！

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、2026年春夏コレクション vol.1 を1月16日(金)よりWEBサイトにて公開いたします。





「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、『真鍮金具』をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案しています。


●2026 Spring & Summer Collection 『New Old Things』


TOFF&LOADSTONEの2026年春夏コレクションのテーマは、『New Old Things』。


過去に息づく美意識を現代の感性で再解釈し、未来へとつながるスタイルを提案します。


懐かしさと今を織り交ぜながら、時を超えて愛される価値をかたちに。


日常に自然と溶け込みながらも、確かな存在感を放つモダンクラシックが揃います。


伝統と革新が交差する、新しい日常のためのコレクションです。




Sophia \47,300 H/ 17.5 × W/ 33 × D/ 11 cm

Serene \59,400 H/ 27× W/ 29 × D/ 16.5 cm




Cocoon \42,900 H/26 × W/ (上)20.5 (下) 17× D/ 14.5 cm

Jolie light shrink（L）\59,400 H/30.5 × W/ (上)36 (下) 40× D/ 14.5 cm


■ Light、Fresh、Modern


新色には、爽やかでクリーンな「ライム」や、洗練された輝きを放つ「シルバー」が登場。


みずみずしいライムがもたらす軽やかさと、シルバーの凛とした輝き。


光を受けて表情を変えるニュアンスカラーが、春夏の装いに心地よい抜け感と洗練をもたらします。


日常に自然と溶け込みながら、スタイルを一段引き上げる、新色の提案です。




Caprice \49,500 H/13 × W/ 24 × D/11 cm


※All listed prices are including tax.



この機会にTOFF&LOADSTONEオンラインストアにて新作をいち早くご覧ください。



2026年春夏コレクション vol.1 :
https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/collection/2026ss_women_vol1/


掲載アイテム一覧 :
https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/search?ke=toff26sswomen1


【商品のお取り扱い】


■オンラインストア


https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/



【Brand Concept】


- クラシックを堪能し、モダンに昇華する -


ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの” という意味を持ち、2004年のブランド設立以来、真鍮金具をブランドアイコンに、「メイドインジャパン」にこだわり展開してまいりました。クラシカルな真鍮金具と、デザインから醸し出されるモダンな表情、相反する要素の絶妙な調和がコンセプト。素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案します。


