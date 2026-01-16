【TOFF&LOADSTONE】2026 Spring & Summer Collection vol.1　1月16日(金)より公式WEBサイトにて公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、2026年春夏コレクション vol.1 を1月16日(金)よりWEBサイトにて公開いたします。

「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、『真鍮金具』をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案しています。

●2026 Spring & Summer Collection 『New Old Things』

TOFF&LOADSTONEの2026年春夏コレクションのテーマは、『New Old Things』。

過去に息づく美意識を現代の感性で再解釈し、未来へとつながるスタイルを提案します。

懐かしさと今を織り交ぜながら、時を超えて愛される価値をかたちに。

日常に自然と溶け込みながらも、確かな存在感を放つモダンクラシックが揃います。

伝統と革新が交差する、新しい日常のためのコレクションです。

Sophia \47,300 H/ 17.5 × W/ 33 × D/ 11 cmSerene \59,400 H/ 27× W/ 29 × D/ 16.5 cm

Cocoon \42,900 H/26 × W/ (上)20.5 (下) 17× D/ 14.5 cmJolie light shrink（L）\59,400 H/30.5 × W/ (上)36 (下) 40× D/ 14.5 cm

■ Light、Fresh、Modern

新色には、爽やかでクリーンな「ライム」や、洗練された輝きを放つ「シルバー」が登場。

みずみずしいライムがもたらす軽やかさと、シルバーの凛とした輝き。

光を受けて表情を変えるニュアンスカラーが、春夏の装いに心地よい抜け感と洗練をもたらします。

日常に自然と溶け込みながら、スタイルを一段引き上げる、新色の提案です。

Caprice \49,500 H/13 × W/ 24 × D/11 cm

※All listed prices are including tax.

この機会にTOFF&LOADSTONEオンラインストアにて新作をいち早くご覧ください。

2026年春夏コレクション vol.1 :https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/collection/2026ss_women_vol1/

掲載アイテム一覧 :https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/search?ke=toff26sswomen1

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア

https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/

【Social Media】

■Instagram @toffandloadstone

■LINE https://page.line.me/cga0530s

■ X @tandl_official

【Brand Concept】

- クラシックを堪能し、モダンに昇華する -

ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの” という意味を持ち、2004年のブランド設立以来、真鍮金具をブランドアイコンに、「メイドインジャパン」にこだわり展開してまいりました。クラシカルな真鍮金具と、デザインから醸し出されるモダンな表情、相反する要素の絶妙な調和がコンセプト。素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル

ワールド企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/