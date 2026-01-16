認証取得事業者10社が参加！就職相談会＆セミナー・体験会が開催されます。

一般財団法人日本海事協会

2026年2月12日、働きやすい職場認証取得事業者10社が参加する就職説明会＆セミナー・体験会が、一般社団法人愛知県トラック協会・名古屋南公共職業安定所の共催で開催されます。

セミナーでは「就活基礎知識セミナー 働きやすい職場認証制度について」として求職者の方たちに、最近の運送業界の動向を説明するとともに、認証マークを掲示している事業者は「安心して働ける職場として認証された事業者」であることを紹介します。トラック業界のお仕事に興味のある方は、ぜひご参加ください。

開催日時・会場

2026年2月12日（木）

開場：12：30～ セミナー・体験会：13：00～ 就職相談会：13：30～

会場：愛知県トラック総合会館 4階 第5会議室

お申し込み・お問い合わせ

厚生労働省 愛知労働局 【ハローワーク名古屋南】

2/12 話して、知って、納得！トラック業界お仕事フェア 就職相談会＆セミナー体験会 特設ページ

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/minami/track.html

＜「働きやすい職場認証制度」について＞

正式名称は運転者職場環境良好度認証制度。国土交通省により創設されたトラック、バス、タクシードライバーの“働きやすさ”を認証マークで「見える化」する制度です。求職者の運転者への就職を促進し、運送事業者の人材確保の取り組みを後押しすることを目的としています。

このマークを持つ会社は、ドライバーの労働条件や労働環境を改善する様々な取り組みを行い、認証実施団体によるそれらの内容審査を経て認証されています。

女性ドライバーの積極採用、年間休日の取得数増加、時間外労働の短縮、心と体を守る取り組みなど、働く人ひとりひとりのためにより良い職場環境の実現を目指しており、職場選びの目印となります。

一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

公式ウェブサイト：https://www.untenshashokuba.go.jp