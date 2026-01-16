B2¥êー¥° »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º °¤ÉôÎ¶À±Áª¼ê¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
´°Á´±ÉÍÜ¢¨1¤Î¼ç¿©Åù¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ½Ø¡¢https://basefood.co.jp¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢B2¥êー¥° »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º °¤ÉôÎ¶À±Áª¼ê¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)️Passlab Inc.
¢£¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤òÄÌ¤¸¤¿³Æ¼ï³èÆ°»Ù±ç
¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ï¡¢¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¡ÖBASE UP PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±³èÆ°Æâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB2¥êー¥° »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°¤ÉôÎ¶À±Áª¼ê¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢°¤ÉôÎ¶À±Áª¼ê¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¡ÖBASE FOOD¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ï³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)️Passlab Inc.
(C)️Passlab Inc.
(C)️Passlab Inc.
(C)️Passlab Inc.
(C)️Passlab Inc.
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1995Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³·Á¸©»³·Á»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È¶¯¹ë¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³Ø4Ç¯»þ¤Ë2Éô¤«¤é1Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤Ë¿Ê¤à¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤éB1²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ç¥×¥í¤ÎÆ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸åÎ©Àî¡¢»³·Á¤È°ÜÀÒ¤·¸½ºß»³·ÁºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£
·ÐÎò:»³·ÁÆî¹â¹»-Ãæ±ûÂç³Ø-²£²ÏÅÅµ¡-²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º-Î©Àî¥À¥¤¥¹-»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º
X¡§https://x.com/aberyusei0919?
Instagram¡§https://www.instagram.com/aberyusei?
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ùー¥¹¥Õー¥ÉÍÍ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ´ÉÍý¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊä¿©¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥ÉÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÀ®Ä¹¤·¡¢BASE UP¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP PROJECT¡×³µÍ×
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÈÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×³µÍ×
³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Ç¤¢¤ë¡ÖBASE FOOD¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¿¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE FOOD¡×¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¡¢³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥äー³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤Ø´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÃ»´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤äÊç½¸´ü´Ö¡¢½ô¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°note¡Êhttps://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó°ìÍ÷¡Ê¸½»þÅÀ¡Ë¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/267_1_c2233b260235bfca2c37236ee72d6150.jpg?v=202601160752 ]
▶︎¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@baseupsports-project.com
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBASE FOOD¡×¤Ï¡¢1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î1/3¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤äÂçÆ¦¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¤Ê¤É¼ç¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¸·Áª¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÇÛ¹ç¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢26¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯2·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¡¢BASE PASTA¡¢BASE BREAD¡¢BASE Cookies¡¢Deli¤È¥·¥êー¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï2²¯ÂÞ¤òÆÍÇË¡Ê2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢Îß·×Äê´ü¹ØÆþ¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
¢£¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢·ò¹¯¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼ç¿©¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ© ¡§ 2016Ç¯4·î5Æü
ËÜ¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ5-25-2
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ¶¶ËÜ½Ø
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´°Á´±ÉÍÜ¿©Åù¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL ¡§ https://basefood.co.jp
*1¡¡1¿©Ê¬¡ÊBASE BREAD¤Ï2ÂÞ¡¢BASE Cookies¤Ï4ÂÞ¡¢BASE YAKISOBA¤Ï2¸Ä¡¢BASE RAMEN¤Ï2¸Ä¡¢BASE Pancake Mix¤Ï1ÂÞ¤ÈÍñM¥µ¥¤¥º1¤Ä¡¢µíÆý(À®Ê¬ÌµÄ´À°)100ml¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£