セミナー「すきやねん Azure!! #34 GitHub Festival ～ 2026年新春号：今年もすきやねん Azure！～」に登壇します
株式会社ヘッドウォータース
「すきやねん Azure!!」（※１）が1月23日に開催するセミナー「すきやねん Azure!!
- セミナー概要「すきやねん Azure!!」は、関西在住のエンジニアに向けて、Azureをより深く理解していただくことを目的としたコミュニティです。主にオフラインの開催を中心に、最新情報の提供、ハンズオン、ハッカソン、事例共有など、多彩な活動を行っています。今回のセミナーでは、GitHubに関連したトピックをメインにセミナーを行います。
・ 日時：1月23日（金）14:00 - 18:00・ 会場：Microsoft BASE Nishi-Umeda(https://www.microsoft.com/ja-jp/events/azurebase/places/nishi-umeda/?msockid=36ff42d60d6464560299547f0964628d)
・ 申し込み締め切り: 1月20日（火）18:00、定員70名 ※詳細、お申込みはこちら：GitHub Festival ～ 2026 年新春号：今年もすきやねん Azure！～ - MICUG（マイカグ）(https://micug.jp/event/github-festival-%EF%BD%9E-2026-%E5%B9%B4%E6%96%B0%E6%98%A5%E5%8F%B7%EF%BC%9A%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%82%82%E3%81%99%E3%81%8D%E3%82%84%E3%81%AD%E3%82%93-azure%EF%BC%81%EF%BD%9E/)
- 登壇者およびセッション内容・ 時間：15:20 - 15:50・ 内容：脱 Vibe-coding。GitHub Spec Kit で実現する「仕様ファースト」な仕様駆動開発（SDD）・ 登壇者：ヘッドウォータース ジュニア・エキスパート 小林 右京
- 参考情報
ヘッドウォータース、GitHub認定パートナーとして 「Agentic DevOpsソリューション」の提供を開始https://www.headwaters.co.jp/news/github_partner_agenticdevops.html
- 商標について
記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- 会社情報会社名：株式会社ヘッドウォータース所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階代表者：代表取締役 篠田 庸介設 立：2005年11月URL ：https://www.headwaters.co.jp/
以上
※1：「すきやねん Azure!!」は、関西在住の日本マイクロソフト社員が有志で運営する技術者向けコミュニティです。Azureを中心に、マイクロソフト製品全般に関する最新情報を提供しています。主に月1回のペースでセミナーを開催し、ハンズオンやハッカソン、事例共有など多彩な活動を行っています。
https://sukiyanenazure.connpass.com/?utm_source=chatgpt.com
