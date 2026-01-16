月額利用料金が初月無料！電話振り分けシステム「Telful」が乗り換えキャンペーン開催中！

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、わずらわしい電話をシャットアウトし、顧客応対と業務の効率化を両立させるサービス「Telful (テルフル) powered by INNOVERA」にて、他社の電話サービスをご利用中のお客様を対象に、初月の月額利用料金が無料、さらにその後3ヶ月間は2,980円となる乗り換えキャンペーンを実施中であることをお知らせいたします。

■キャンペーン概要

Telfulをご契約いただいた初月は月額利用料金が無料、その後3ヶ月間は月額利用料金2,980円（税抜）でご利用いただけます。

■キャンペーン対象となる方

以下の2つの条件を満たす方が対象となります。

１.キャンペーン期間中にTelfulをご契約いただくこと

２.Telfulお申し込み時に他社電話サービスをご利用中のお客様であること

（ご利用中のサービスの開通通知書や請求書、管理画面の画像などのご提出が必要になります）

■対象期間

2026年1月16日（金）～4月30日（木）

■本キャンペーン・特典に関するご注意事項

・特典は予告なく変更もしくは終了となる場合があります。

・不適切なお申し込みが確認された場合、特典の進呈を取り消しさせていただく場合があります。

■お申し込みやお問い合わせはこちらから(https://innovera.jp/telful/#contact)お願いいたします

URL：https://innovera.jp/telful/#contact

備考欄に「乗り換えキャンペーン適用希望」とご記入ください。

※価格は全て税抜き料金です。

Telfulは、ボタン操作や営業時間、電話番号で電話対応を振り分けて、電話応対品質を下げることなく電話業務の負担を減らし、業務効率化を実現する電話システムです。

利用料金は定額で、設備の導入も不要、今お使いの電話番号をそのまま利用できる、手軽に始められる電話DXをぜひお試しください。

通常利用料金は定額で月額3,980円（税抜）

現在開催中の乗り換えキャンペーンが適用されると初月の月額利用料金が無料、その後3ヶ月間は月額利用料金2,980円（税抜）でご利用いただけます。

URL：https://innovera.jp/telful/

同サイトより、「サービスご紹介資料」を無料ダウンロードできます。

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水 ・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588