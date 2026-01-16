株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、キャピタル・マーケット・ブリーフィングを3月31日午後4時（日本標準時間）より開催いたします。当イベントでは、2024年に策定した当社のIP成長戦略や中期経営目標の進捗及び今後の計画について、約2時間のプレゼンテーションを予定しております。

プレゼンテーションでは、アラド戦記、メイプルストーリー、FCなどの主要フランチャイズの垂直方向の成長と、マビノギフランチャイズなどその他のフランチャイズの成長や『ARC Raiders(R)』をはじめとする新規IPの創出による水平方向の成長を中心にご説明いたします。また、今後の成長への貢献が期待される新作をデモ映像とともにご紹介いたします。

主な登壇者は以下の通りです。

- 代表取締役社長 イ・ジョンホン- 代表取締役 兼 最高財務責任者 植村士朗- NEXON Korea Corporation共同代表取締役 カン・デヒョン- Embark Studios 創業者 兼 代表取締役 パトリック・ソダーランド- NEOPLE CEO ユン・ミョンジン

プレゼンテーション及び質疑応答は日本語、英語、韓国語の同時通訳付きで行います。

本イベントは、当社IRウェブサイトにおいてライブ配信いたします。また、プレゼンテーションのビデオアーカイブも後日IRウェブサイトに掲載予定です。

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。