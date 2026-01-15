子供服ブランド「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」より、カチカチぷっくり立体3Ⅾな『スラぷくシール』&『シール帳』が新登場。
神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」より、『スラぷくシール』&『シール帳』が新登場！「SLAP SLIP(スラップ スリップ)」店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて順次入荷予定です。※商品は入荷後、順次発売開始となります。※一部店舗では入荷がございません。
▼特設ページはこちらからご覧いただけます▼
https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1slapukuseal/
今話題のぷっくりシール&キラキラかわいいシール帳が子ども服のSLAP SLIPから新登場！
ぷっくり感が可愛い宝石みたいなカチカチシールはシール帳でも映えること間違いなし。
■発売・入荷時期について
【店頭】
2026年1月22日（木）以降、順次入荷予定です。
※一部店舗では入荷がございません。
【BEBE公式オンラインストア（BEBE MALL）】
2026年1月末～2月上旬頃、順次入荷予定です。
※商品は入荷次第、順次販売を開始いたします。
※購入制限を設けさせていただく場合がございます。
※入荷日および入荷時間は事前に確定しておらず、個別のご案内はいたしかねます。
恐れ入りますが、シールの入荷時期に関するお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。
■スラぷくシール（全8種）
スラぷくシールは、まるで宝石のような“カチカチ系”の質感が特徴です。
大人の方にも心ときめく、洗練された可愛らしさに仕上げました。
厚みのある立体仕様で、シール交換の場面でもひときわ目を引く存在感を放ちます。
女の子も男の子も、そして大人の方まで幅広い世代にお楽しみいただけます。
ゆめかわ、スイーツ、アニマル、恐竜、新ラインの「スラプリ」キャラクターなど、全8種のラインアップからお気に入りのデザインを見つけてください。
スラぷくシール
カラー/全8種
価格/\440(税込)
■シール帳
クリア×星柄のオーロラシール帳。
オリジナルのキュートな表紙2枚＋シール台紙5枚付きとなっています。
(シール台紙はフィルムをはがしてご使用ください)
シール台紙はしっかり固めのクリアタイプで、リングは丈夫な金属タイプです。
シール帳
価格/\770(税込)
SLAP SLIP(スラップ スリップ)とは
～子どもの欲しいをカタチに～
ヨーロッパのこどものように子どもらしい今しか着られないナチュラルなかわいさを提案
どこか上品で清楚感漂うフレンチカジュアルはいつものコーディネートをさりげなく格上げ
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)ショップリスト
https://bebe.co.jp/brand/slap-slip-shoplist/
※スラぷくシールは一部店舗では入荷がございません。
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180
■SLAP SLIP(スラップ スリップ)公式Instagram
https://www.instagram.com/slapslip_official/
■【会社概要】
会社名:株式会社ベベ
所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2
代表者:代表取締役 卜部 正寿
URL：https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売
■【お問合せ先】
株式会社ベベ カスタマーセンター
10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く)
MALL：bebe.info@java.gr.jp