【東京・六本木】『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』チケット先行抽選の申し込み受付が開始！

株式会社松屋

六本木ミュージアムで、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』を、2026年3月6日（金）から開催いたします。本日1月16日(金)18：00から、チケット先行抽選の申し込み受付を開始いたしました。また展示の見どころやグッズコーナーで販売される本展オリジナルグッズの一部を追加公開いたしました。

展覧会キービジュアル (C) Disney

▼展覧会概要

ディズニー作品を彩る悪役たち（ルビ：ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場する、話題のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。ゲームに登場する「ナイトレイブンカレッジ」には7つの寮が存在し、それぞれがディズニー・アニメーション作品の世界観からインスパイアされています。

本展は、これまでにゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観や登場するキャラクターの魅力をより深く感じ、イベントを追体験していただける展覧会です。会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物・衣装の再現アイテムの展示、映像や装飾で追体験できるフォトスポットを予定しています。また2025年10月29日からディズニープラスで独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示予定です。

グッズコーナーでは、本展オリジナルグッズの販売も予定しております。

▼展示内容

会場イメージ

■Entrance

ゲストの皆様は、ここからご入場いただきます。装飾や映像で演出された「オンボロ寮」の空間をお楽しみください。メイン展示となる期間限定イベントのエリアへ、ゲストの皆様を誘います。

■期間限定イベントの展示

本展では、８つの期間限定イベント『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Screaming halloween show～』『バルガスCAMP！～スプリング・ハプニング～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『スケアリー・モンスターズ！ ～Endless halloween night～』『バルガスCAMP！～ハプニング・リターンズ～』を５つの展示エリアでご紹介します。カードイラストや設定資料の紹介をはじめ、『ハッピービーンズデー ～黄金の竪琴を奪還せよ！～』『ハッピービーンズデー～竪琴無用の場外乱闘！～』『星に願いを ～Dance and Wishes～』では小物、『フェアリーガラ ～春を呼ぶ妖精たちの祝祭～』では衣装の再現を展示します。

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

2025年10月29日からディズニープラスで独占配信されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の貴重な設定資料やアフレコ台本などの資料をご紹介します。

※展示内容は六本木ミュージアム会場のものです。巡回会場では展示内容が一部変更になる場合があります。

▼展覧会オリジナルグッズ

グッズコーナーでは、本展オリジナルグッズの販売も予定しております。一部をご紹介します。

・アクリルスタンド（オーバーブロット） ※全7種 2,000円（税込）

ゲーム内素材を使用したオーバーブロットのアクリルスタンドです。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

・スカーフトート 全6種 各4,800円（税込）

イベントモチーフがデザインされたトートバッグです。

ご購入制限：お一人様 各2点まで

・ディズニー ツイステッドワンダーランド展 ベイクドショコラ 2,800円（税込）

ブック型の缶にベイクドショコラが8枚入っています。

缶はイベントモチーフを散りばめたデザインとなっています。

ご購入制限：お一人様 3点まで

・A4クリアファイル 全8種 各500円（税込）

ディズニー ツイステッドワンダーランド展｜Seasonal Memories

キービジュアルを使用したA4クリアファイルです。

ご購入制限：お一人様 各3点まで

・缶バッジセット（7章実装SSRカード） 全11種 各1,000円（税込）

ゲーム内で素材を使用したメインストーリー7章で実装されたSSRカード衣装の缶バッジセットです。ご購入制限：お一人様 各3点まで

※価格はすべて税込です。

※入場券をお持ちでないお客様のグッズコーナーのみの入場はお断りさせていただきます。何卒ご了承ください。

※会場や商品によって日割り販売を予定しております。

※掲載品以外の商品に関して、購入制限等を設ける予定です。

※デザインと価格が変更になる場合がございます。

※本ページに掲載されているアイテムは事後通販を予定しています。

通販につきましては、実施が決定し次第公式サイトや公式SNS等でお知らせいたします。

▼チケット販売について

ローソンチケットにて、全日日時指定制でチケットを販売いたします。

入場料（税込） 一般 \1,800 高校生 \1,500 小中学生 \1,000

※最終入場は閉場30分前まで

※未就学児の入場は無料です。

※小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。

※小学生以下のお客様に同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

※障害者手帳をご提示のご本人様、およびその介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。ご入場時に障害者手帳をご提示ください。

※ディズニー★JCBカードをお持ちのお客様は、ご提示いただくとゴールドカードはご本人様のみ入場無料＋ご同伴者1名様まで割引料金、一般カードはご本人様＋ご同伴者1名様まで割引料金でご入場いただけます。（当日会場窓口でそれぞれのカードをご提示いただくだけでご優待・無料対応をさせていただきます。各日時指定枠の最後尾からお並びいただきます。また混雑時はお待ちいただく可能性がございますのであらかじめご了承ください。）

詳細はこちらからご確認ください。

https://dcc.disney.co.jp/tokuten/bf-event-twistedwonderland.html?ex_cmp=twstofficial

▼チケット販売スケジュール

先行抽選：申込受付期間1月25日(日)23：59まで

抽選結果発表：2026年1月28日(水)15：00～

引取期限：2026年2月1日（日）23:00まで

一般販売：2026年2月7日(土)12：00～

※チケット販売の注意事項は公式サイトをご確認ください。

▼東京会場 開催概要

会期：2026年3月6日(金)～3月29日(日)

会場：六本木ミュージアム

開場時間：午前10時-午後8時

※全日日時指定制

※最終入場は閉場30分前まで

主催：ツイステ展実行委員会

共催：六本木ミュージアム（ソニー・クリエイティブプロダクツ）

協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン

協賛：ディズニー★JCBカード

展覧会公式サイト https://matsuya-exhibition.com/twst-exhibition

展覧会公式X ＠twst_ten

問い合わせ 松屋銀座 03-3567-1211（大代表）

▼巡回情報

愛知会場

会期：2026年4月17日（金）～5月11日（月）

会場：名古屋PARCO

大阪会場

会期：2026年8月19日（水）～8月31日（月）

会場：阪神梅田本店

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

※各巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金、販売商品等が異なる場合があります。

※その他の巡回会場については、続報をお待ちください。