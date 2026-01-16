東武鉄道株式会社

２０２６年３月８日（日）に森林公園検修区(埼玉県 比企郡滑 川町、最寄駅:東上線森林公園駅)にて「東上線 森林公園ファミリーイベント２０２６」を開催します。

このイベントは、昨年１０年ぶりに復活し、本年で８回目の開催となります。当日は、車両撮影会や車両点検作業の見学、本イベントでは初となるレールの取卸し作業の実演、そのほかに車両洗浄線体験乗車、こど も制服着用体験、物品販売など、多彩なプログラムを予定しています。

また、当社と東上線沿線の６自治体で構成する東上線沿線サミット主催の「川柳＆イラストコンテスト」において、昨年より募集していた川柳とイラストについての表彰式も実施します。

さらに、当日はファミリーイベントオリジナルヘッドマークを掲出したツアー臨時列車「東上線 森林公園ファミリーイベント号」（有料 事前応募制）を、池袋～森林公園駅間で運行します。

お子様向けに、キッズサイト「と～ぶきっず」によるクイズラリーや車両撮影会を開催するほか、ご家族でも楽しめる内容が盛りだくさん の東上線を身近に感じていただけるイベントです。

今回は９，０００名限定の事前申し込み制とし、１月２９日（木） １２：００を目途に「東上線 森林公園ファミリーイベント２０２６ 特設サイト」でお知らせします。

なお入場の申し込みやツアーの内容、有料イベントの申し込み方法等の詳細については 、 １月２９日（木）１２：００を目途に「東上線 森林公園ファミリーイベント２０２６ 特設サイ ト」でお知らせします。 ※特設サイトURL: https://tobu-event.jp/familyevent/

みなさまのご来場をお待ちしております。