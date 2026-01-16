iPresence³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿ÃÉ½¾´Í¥ÎÉ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¹â»ÔÁíÍý¤Ë¼õ¾Þ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥º¼ÒÄ¹ ½ÐÅµ¡§¼óÁê´±Å¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202512/24bf_hyoushou.html¡Ë
¼¡À¤Âå¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëiPresence³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥º ¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖiPresence¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿ÃÉ½¾´Í¥ÎÉ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é15ÃÄÂÎ¤¬¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥¢¥Ð¥¿ー¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¡ËÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Öteleportation as a service¡× ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤È³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½ÑÅù¤òÍÑ¤¤¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Ê¤É¤Ç³°½Ð¤äÄÌ³Ø¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¡¹¤Ø¼Ò²ñ»²²Ã¡¦³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´¼°¤Ë¤Æ¡£¹â»ÔÁíÍý¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥º¼ÒÄ¹(Á°Îó±¦¤«¤é£³ÈÖÌÜ)
º£²ó¤ÎÉ½¾´¤Î³µÍ×
ËÜÉ½¾´¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÁí¹çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓËô¤Ï¸ùÏ«¤Î¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿ÍËô¤ÏÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¼èÁÈ¤ò¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¾ÞÌ¾¡§ ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÉ½¾´ Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿ÃÉ½¾´Í¥ÎÉ¾Þ
- ¼çºÅ¡§ Æâ³ÕÉÜ
- Áª½Ð¤ÎÇØ·Ê¡§iPresence¤Ï¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡×¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ä¿Ê¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤êÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡§iPresence¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È³èÆ°
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¡Ö¥Æ¥ì¥í¥Ü³Ø¹»À¸³è»²²Ã¡×¡§ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò±Û¤¨¤Æ³Ø¹»À¸³è¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ÷¤ë
- ³µÍ×¡§¼«Áö¼°¤Îtemi(https://ipresence.jp/temi/)¡¢Âî¾å·¿¤Îkubi¡¢»ý¤Á±¿¤Ó·¿¤Îtelepii¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò²ð¤·¡¢ÉÂ±¡¤ä¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ýー¥È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ø¶È»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Ø¹»À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ø¤Î±ó³Ö»²²Ã¤ä¤ª»Å»öÂÎ¸³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È´ðÈ×¡§ËÜ»ö¶È¤Ï2020Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍJKA¤ÎÊä½õ¡Ê¶¥ÎØ¡¦¥ªー¥È¥ìー¥¹¤ÎÊä½õ»ö¶È¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿°ìºâ¡Ë¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¶¨²ñ¤¬¼õÂ÷¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤Ç¤¹¡£
- iPresence¤Ï¡¢Æ±¶¨²ñ¤«¤é¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ»ö¶È¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤Î°ìÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¡§ ¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤ÎÄÌ³Ø»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³Ø¹»À¸³è»²²Ã»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò±¿±Ä¡£ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¤ä¶µ°÷¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤ò¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹Å¸¼¨²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¹×¸¥¡§ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡ÖÂ¸ºß´¶¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æþ±¡¤äÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ§Ã£¤È¤Î²ñÏÃ¤äÍ·¤Ó¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡£Á´¹ñ¤ÎÉý¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸ÉÎ©ËÉ»ß¤È³Ø½¬µ¡²ñ¤Î°Ý»ý¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Ö¤É¤³¤Ç¤âËüÇî¡×¡§¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼Ò²ñ»²²Ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
- ³µÍ×¡§ ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Ë¤è¤ê³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤É¤â¤¿¤Á¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥º¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ötemi(https://ipresence.jp/temi/)¡×¤ò»È¤¤¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ò±ó³Ö¤ÇÃµº÷¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ìó4000Ì¾¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥º¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¼«Í³¤ËÃµº÷¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±¿±ÄÂÎÀ©¡§ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢iPresence¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥ºÌ¤Íè¹½ÁÛ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´ØÏ¢¼õ¾Þ¡§ ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢ÇîÍ÷²ñ¹ñºÝ»öÌ³¶É¡ÊBIE¡Ë¤ÈÀ¤³¦»º¶È¼Ò²ñ¿ÊÊâ¸¦µæ½ê¡ÊGISPRI¡Ë¤¬¶¦Æ±ÁÏÀß¤·¤¿¡ÖEXPO INNOVATION AWARD¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖSocial Innovation¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ËÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÉ¾²Á
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¼çÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÅö¼Ò¤Î³èÆ°¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¶µ°é¡¦½¢Ï«»Ù±ç¡§ Ãæ³ØÀ¸¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦¥¦¥£ー¥¯¡×¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±ó³Ö¤ª»Å»öÂÎ¸³¡×¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¡£
- µ»½Ñ³×¿·¡§ ±ó³ÖÍÏÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWeldemoto¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ç¥âー¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¿ÈÂÎÅªÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤¿¹âÅÙ¤Ê½¢Ï«´Ä¶¤ÎÄó°Æ¡ÊÂè11²ó ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ ¼õ¾Þ¡Ë¡£
´Ø·¸³Æ°Ì¤Ø¤Î¼Õ¼
¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¡¦´Ø·¸³Æ°Ì¤Î¤´»ØÆ³¤ª¤è¤Ó¤´»Ù±ç¤Î¤â¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ËÜÉ½¾´¤ËºÝ¤·¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´´üÂÔ¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¿äÁ¦¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶ÉÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ë¥åー¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¶¨²ñÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤âËüÇî¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥ºÌ¤Íè¹½ÁÛ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¹½À®ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´¿äÁ¦¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
iPresence³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎÈ¤Ë¡¢º£¸å¤â¥Æ¥ì¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖTeleportation¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦´Ä¶ÅªÀ©Ìó¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦¸ø¶¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë±ó³Ö»²²Ã¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPresence³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸þÍÎÄ®Ãæ6-9
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥º ¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¥·¥¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Æ¥ì¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥¢¥Ð¥¿ー¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¢AIÅùÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀèÃ¼µ»½Ñµ¡´ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ¡´ï¡¢ÄÌ¿®ÍÑµ¡´ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤é´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://ipresence.jp/
(¥Æ¥ì¥í¥Ü³Ø¹»À¸³è»²²Ã ¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§https://teleroboschool.com/ )
(¤É¤³¤Ç¤âËüÇî ¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡§https://www.docodemo-expo.org/ )