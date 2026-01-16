kolor 202６ Spring Summerコレクション発売開始

コロネット株式会社

このたびkolorは、26SSコレクションの展開をスタートいたします。クリエイティブディレクターに堀内太郎が就任したファーストコレクションが、1月17日（土）より各直営ストアより順次発売スタートとなります。

コレクションテーマは、「テイラードとユーモア」。

kolorを象徴するアイテムといえば、テイラード。卓越した技術に裏打ちされたそのベースに、スポーツ、ミリタリー、アウトドア、ドレスといった異なるジャンルの要素を、独自のユーモアとともに掛け合わせることで、これまでにない新しい服が生み出されています。この「ユーモア」は、服のディテールにとどまらず、グラフィックや象徴的なモチーフにも表れ、焦点を意図的にずらしたり意外性のある組み合わせを用いることで見る者に新鮮な印象をもたらし、また配色においても、独自のセンスが際立ち、既存のアイテムとは一線を画す世界観が構築されています。多様な視点から生まれるこのユーモアこそが、kolorというブランドの本質を体現しています。

また、現代のアクティブな日常において、テイラードジャケットは、利便性からはやや距離のある旧来的なアイコンとも言える存在であるが一方で、スポーツウェアはあらゆるシーンに対応できる高い機能性と柔軟性を備えており、現代において極めて実用的な服とされています。このふたつの極を行き来し、掛け合わせることで生まれるのが「進化」であり、時間軸を越えるような「タイムトリップ的」な感覚。対極にあるもの同士を接続することで、これまでになかった新しさや価値が生み出され、kolorの視点によるタイムトリップと進化を表現した象徴的なコレクションとなっています。

今シーズンより、イギリス出身のグラフィックデザイナー/アーティストであるポール・ニコルソン（Paul Nicholson）による新アイコンを導入。アーティスト Aphex Twin のロゴ制作で知られ、音楽と結びついた抽象的かつ象徴性の高いロゴデザインを手がけることで有名なポール・ニコルソンは、現在も Number 3 名義で、音楽・アート領域を横断する制作にて活動中。彼が手がける視覚性の高いkolorロゴが、26SSシーズンのプロダクトに施されています。

26SSコレクションは、2026年1月17日（土）より各直営店にて順次展開スタート。

また、今シーズンからの新たな取り組みの一つとして、Spotifyチャンネルをスタートいたします。2025年6月のパリコレクションにて、牛尾憲輔氏によるオリジナル楽曲提供も話題となりましたが、それらを含むブランドオリジナルプレイリストがいつでも楽しめるチャンネルが、1月17日よりスタートします。

URL ：https://open.spotify.com/playlist/51elP1SqAApzRYkodsHF7d?si=4207c5aff7e345c6&pt=2b29b1780fabe5c92cfc7d9910fb6e0b(https://open.spotify.com/playlist/51elP1SqAApzRYkodsHF7d?si=4207c5aff7e345c6&pt=2b29b1780fabe5c92cfc7d9910fb6e0b)

(17日(土)より有効となります)

【牛尾憲輔 プロフィール】

2008年、ソロユニット“agraph”として活動を開始。テクノやハウス、エレクトロニカを基盤に、映像と強く結びついた音楽表現を確立する。これまでに多数の映像作品の音楽を手がけ、近年は『ダンダダン』『チ。―地球の運動について―』『劇場版チェンソーマン レゼ篇』NHK連続テレビ小説『ばけばけ』などを担当。映像作品にとどまらず、実写映画、CMなど、ジャンルを横断して幅広く活躍している。https://agraph.jp/

【kolor Creative Director - 堀内太郎 / Taro Horiuchi】

東京都出身。15 歳でイギリスに渡英。ロンドンのキングストン大学で学んだ後に写真科を専攻。 2003 年にアントワープ王立芸術学院ファッション科に入学。2007 年同校修士課程を卒業。同年欧州最大規模の International Talent Support(ITS)にてディーゼル賞を受賞し、 翌年「TARO HORIUCHI for DIESEL」を世界 13 カ国の店舗で発表。2007年、三宅一生デザイン文化財団が運営する 21_21DESIGN SIGHT にて 2008SS 東京コレクション中に「ヨーロッパで出会った新人達」展に参加。 アントワープ王立芸術学院の卒業コレクションの発表を行った。

2010SS コレクションにて自身の名前を冠した TARO HORIUCHI(タロウ ホリウチ)デビューコレクションを発表。 2012 年、第 30 回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞受賞。2018 AWコレクションより、" 日常における普遍性の追求” をコンセプトにメンズブランド th products(ティーエイチプロダクツ)をスタート。

2026 年 SS コレクションより kolor、クリエイティブディレクターに就任。

【kolor直営店舗リスト】

南青山店、ドーバーストリート銀座店、表参道ヒルズ店、渋谷パルコ店、丸の内店、心斎橋店、阪急メンズ大阪店、

名古屋ラシック店、ワン福岡ビルディング店および公式オンラインストア

https://kolor.jp/

@kolorofficial