【豊田市】クルマは“買う”時代じゃない？　月々定額で新車に乗れるカーリース専門店「D-Plus 豊田店」12月5日オープン！

ディープラス株式会社

東海4県にカーリースを展開するディープラス株式会社（本社：愛知県名古屋市中区栄、代表取締役：苅谷 大作）は、2025年12月5日（金）豊田市に新店舗『ディープラス豊田店』をグランドオープン。

最大規模の店舗・席数を備えた、ゆったりとした快適な空間でお迎えします。

詳細は公式サイト：（https://d-plus.com/）でご覧いただけます。

■ 店舗概要

店舗名：D-Plus豊田店

所在地：〒471-0833 愛知県豊田市山之手６丁目６９-１

オープン日：2025年12月5日

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日・水曜日

【ディープラス】豊田店情報を見る :https://d-plus.com/shop/shop_toyota/

オープンの背景・目的

ディープラス株式会社は、地域に根ざしたカーライフの提供を目指し、より多くのお客様に新車リースという選択肢を身近に感じていただくため、ファミリー層や若年層を中心とした幅広いお客様に向けて、新たにカーリース専門店舗 「D-Plus豊田店」 をオープンいたしました。

◆なぜ、豊田店を新店舗としてグランドオープンしたのか？

以前は豊田市広路町にて店舗を展開しておりましたが、立地や動線の面でご不便をおかけする場面もありました。この度より多くのお客様に快適にご利用いただけるよう、山之手の主要道路に面した立地に、新たな店舗として再び豊田の地に戻ってまいりました。

新店舗のD-Plus豊田店では、地域に根ざした店舗として、購入前のご相談から購入後のメンテナンスまでを一貫してサポートする体制を整え、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったサービス提供を目指しております。

今回の豊田店オープンにより、三河エリアのお客様に対し、これまで以上に迅速かつ丁寧なサービスをご提供することが可能となりました。

◆なぜ今、カーリースが求められているのか？

近年、車の持ち方に対する考え方が変化し、「所有」よりも「利用」を重視する人が増えています。

カーリースは、頭金などの初期費用を抑え、月々定額で利用できる点が特徴で、家計管理がしやすい仕組みです。

また、税金や車検、メンテナンス費用を含めたプランが多く、突発的な出費を抑えられることも支持される理由の一つです。ライフスタイルの変化に合わせて車を見直しやすい点も、現代のニーズに合った選択肢として注目されています。

◆ディープラスのカーリースが選ばれる理由

ディープラスのカーリースは、定額料金で車を利用できるシンプルでわかりやすいプランが特徴です。税金や車検、メンテナンス費用などがすべて含まれているため、毎月の支出を安定させることができ、家計管理がしやすい点が魅力です。

さらに、豊富な車種から選べる点や、東海4県に15店舗を展開する実店舗での対面サポートが受けられることも大きな強みです。実車の確認や試乗、メンテナンスに関する相談など、オンラインだけでは得られない安心感を提供しています。

店舗の特徴・サービス内容

D-Plus豊田店の店内D-Plus豊田店の展示車

「D-Plus豊田店」では、月々定額で新車に乗れるカーリースプランを中心に、頭金0円・車検・税金コミコミの安心メニューにこだわり、お客様のライフスタイルに合わせた車選びをサポートします。

明るく開放感のある店舗デザインと、プライバシーにも配慮した相談スペースを通じて、初めての方でも安心してご相談いただける空間を演出。

さらに、ご来店予約制度やスピーディな審査対応などのサービスを展開し、ご成約キャンペーンなども定期的に開催予定です。

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、ご来店いただいたお客様全員に、ディープラスオリジナルの記念品をプレゼントいたします。

ボックスティッシュ、オリジナルプリングルス、オリジナルタンブラーなど、ここでしか手に入らないアイテムをご用意しております。

（※なくなり次第終了となります）

さらに、当日ご成約いただいたお客様には、総額20万円相当の人気装備（ETC、社外ドアバイザー、ガソリン満タン納車、フロアマット）をプレゼント。

加えて、スマホ連動ディスプレイオーディオもプレゼントいたします。

（※ゴールド・シルバーいずれかのメンテナンスパックにご加入のお客様が対象となります）

開催期間：2025年12月5日（金）～2026年1月31日（土）

この機会にぜひ「D-Plus豊田店」へお越しください！

今後の展開

ディープラス株式会社は、『D-Plus豊田店』のオープンを手始めに、東海エリアを中心とした出店をさらに加速させ、地域ごとのニーズに寄り添った店舗ネットワークの構築を進めてまいります。

2030年には全国展開を視野に入れ、より多くのお客様にディープラスのサービスをお届けできる体制づくりを目指します。

あわせて、カーリースという新しいクルマの持ち方をより身近な選択肢として定着させるため、サービスの多様化やデジタル技術の活用を推進し、これまでにない価値と利便性を提供し続けてまいります。

代表者コメント

ディープラス株式会社／代表取締役 苅谷 大作

「このたび『ディープラス豊田店』をオープンできましたことを、大変うれしく思っております。

本店舗の開設は、豊田エリアの皆様のカーライフに寄り添い、より身近で安心できる新車の乗り方をご提案したいという当社の想いの表れです。

今後も地域に根ざした店舗運営を通じて信頼を積み重ね、“もっと手軽に、新車に乗れる時代”の実現に向け、価値あるサービスを提供し続けてまいります。」

■ディープラス株式会社とは

ディープラス株式会社は、愛知県岡崎市を拠点とし、月々コミコミのカーリースや車の販売、整備やメンテナンス、車検など車に関する業務を中心に、創立から拡大を続けてまいりました。

「サービスを通じて社員とお客様の幸せに挑戦する」という企業理念を掲げ、これからも人と人のつながりを大切にし、個人様や企業様を問わず多くの方々に喜んで頂けるよう、全力で邁進してまいります。

■会社概要

会社名 ディープラス株式会社

代表者 代表取締役 苅谷 大作

従業員数 197名(パートアルバイト含む(2025.04現在)

事業内容 カーリース、車検、板金、買取、レンタカー

事業所 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄5丁目13番21号パネ協名古屋センタービル4階

店舗数 15店舗 (2025年12月時点)

リースサービスサイト：https://d-plus.com/

＜ 本件に関する報道関係者お問い合わせ先 ＞

ディープラス株式会社広報担当：飯島 来南

TEL: 052-265-7108 MAIL: d-marketing@d-plus.info FAX：052-265-7168