本日、１月１６日(金)デジタル販売・デジタルレンタル開始！『カラダ探し THE LAST NIGHT』「カラダ探し」に隠された謎が、ついに明かされる！この遊園地からは、死んでも帰れない―

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』のデジタル販売・デジタルレンタルを2026年1月16日(金)より配信開始いたします。また、ハピネット・メディアマーケティングより、Blu-ray＋DVDの発売、DVDレンタルを３月４日(水)より開始いたします。

本日1月16日(金)からのデジタル販売・デジタルレンタル開始を記念して、橋本環奈、眞栄田郷敦をはじめ、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明ら豪華７名キャストのインタビュー映像を公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W5GekGzd3rA ]

2022年10月14日に実写映画が公開され、10代・20代を中心とした口コミで拡がり、興行収入11.8億円、同年公開のホラー映画No.1興行収入を達成した映画『カラダ探し』の待望の続編！今度の舞台は“夜のテーマパーク”。圧倒的な恐怖とスケールで描かれる最新章『カラダ探し THE LAST NIGHT』が、いよいよ本日よりデジタル販売・デジタルレンタルを開始しました。

配信開始を記念し、豪華キャスト陣が作品の魅力を語るインタビュー映像を特別公開！映像では、橋本環奈・眞栄田郷敦をはじめ、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明ら７名が、今だから話せる撮影の舞台裏や、作品の魅力を余すことなく語っています。

何度も観てほしいシーンとして、「ループのシーンの撮影がめっちゃ難しくなかったですか？」と当時を振り返る眞栄田は、「同じ場面を、今はループ１回目とか、2回目ですとか、そういうのを意識して巻き戻しながら面白いと思う！」とキャスト目線での鑑賞方法を提案！本編で登場する"石になった状態"での撮影秘話として橋本は、「（木村）佳乃さんは”石になった状態”でも明るく接していただいて、二人で「お腹すきましたね～」とか話していた。メイキングで観たら超面白いと思う！」と笑顔を交えて明かしています。 また、本作からの参加である本田が「2作目の方が青春要素が強い！」とホラー青春バイブルとしての魅力をアピールし、物語の青春要素である鈴木演じる大和との淡い関係性に触れると、橋本「かわいいよね～」、眞栄田「たまんないよね～また観たい！」と、満場一致の様子でした。

ご自宅のスクリーンで、“赤い人”の恐怖とキャストたちの熱量を存分に味わえるこの機会！！映画館とはひと味違う臨場感で、自分のペースで、好きな場所で楽しめるのはデジタル配信ならでは！ぜひお楽しみください！

STORY

恋心を抱いていた明日香を守ることができなかった高広は、彼女を救い出すため、陸人たち新たなカラダ探しの参加者と共に、真夜中の遊園地を支配する“⾚い人”の恐怖と対峙する。高広は明日香を助け出すことができるのか︖一方、消えた明日香は、不気味な暗闇の中で目を覚ます。そこには、謎のおんなが囚われていて―

「カラダ探し」に隠された謎が、ついに明かされる！明日を迎える唯一の方法は、校内に隠されたバラバラのカラダを探し集めること。性格もグループも異なる6 人は、次第に力を合わせはじめ、仲間として友情が芽生えていく。終わらない死のループから抜け出し、明日を手に入れろ！

CAST＆STAFF

■キャスト

橋本環奈 眞栄田郷敦

櫻井海音 安斉星来

鈴木福 本田真凜 吉田剛明

木村佳乃

■スタッフ

原作︓ウェルザード「カラダ探し」（エブリスタ）

監督︓⽻住英一郎

脚本︓土城温美 原祐樹

音楽︓菅野祐悟

主題歌︓Stray Kids「Parade」

（Sony Music Labels Inc.）

挿入歌︓ヤバイT シャツ屋さん「Serching for Tank-top」

（ユニバーサルシグマ/BADASS）

エグゼクティブプロデューサー：小岩井宏悦

企画・プロデュース：原 祐樹

プロデューサー：古屋 厚 内藤佑紀

ラインプロデューサー：安藤 隼

撮影：一坪悠介

照明：浜田研一

録音：小林圭一

Key Grip：佐藤雄大

操演・特殊効果：宇田川幸夫

アクションコーディネーター：諸鍛冶裕太

VFXプロデューサー：長井由実

美術プロデューサー：小山大次郎

美術：小坂健太郎

装飾：堀口浩明

衣装：池田友紀

ヘアメイク：宮本奈々

特殊メイク・造型：梅沢壮一

編集：金田昌吉

音響効果：柴崎憲治

選曲：藤村義孝

スクリプター：西岡智子

キャスティング：緒方慶子

助監督：金子周平 制作担当：大塚博之

製作：「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

制作プロダクション：ROBOT

製作幹事・配給：ワーナー・ブラザース映画

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』Product Information

1月16日（金）よりデジタル販売中／デジタルレンタル中！

発売元：ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(C)2025 カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/karadasagashijp/digital_bddvd/

※配信情報は1月16日（金）0:00より有効となります。

※映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』配信プラットホーム一覧 (50 音順)

Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play(TM)、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、 music.jp、milplus、U-NEXT、Lemino

■デジタル販売 ■デジタルレンタル

※レーティング PG12：本作には、12歳以下の方には保護者等の助言・指導が必要です。

制作年 2025年／日本 原作：ウェルザード「カラダ探し」（エブリスタ）

関連書籍：「カラダ探し」（集英社 ジャンプ コミックス刊） 原作：ウェルザード／作画：村瀬克俊

■映画 『カラダ探し THE LAST NIGHT』 Blu-ray＆DVD 商品情報

『カラダ探し THE LAST NIGHT』 Blu-ray プレミアム・エディション ︓6,600 円(税込)

『カラダ探し THE LAST NIGHT』 DVD プレミアム・エディション ︓5,500 円(税込)

『カラダ探し THE LAST NIGHT』 DVD 通常版 ︓4,400 円(税込)

【映像特典】

〈本編ディスク〉予告集、TVスポット集

〈特典ディスク〉メイキング、イベント映像集 ※プレミアム・エディションのみ

展開図

※ご紹介の際は、下記クレジットを表記いただけますようお願いいたします。

『カラダ探し THE LAST NIGHT』Blu-ray＆DVD

2026年3月4日(水)発売

発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

