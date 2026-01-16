【2025年12月実施】【回答者数9,165名】「2026年、あなたが挑戦してみたいこと」に関するアンケート調査結果

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「2026年、あなたが挑戦してみたいこと」に関するアンケートを名に対して2025年12月21日に実施いたしました。

■2026年に挑戦してみたいことはありますか。

特に挑戦したいことはない(33.6%)

今はまだ決まっていない(25.1%)

なんとなく考えている(18.8%)

分からない(14.2%)

明確にある（すでに決めている）(8.3%)

■挑戦したいことがある方は、どんな分野で挑戦したいですか。（複数選択可）

特にない/分からない(33.9%)

健康・運動・ダイエット(12.7%)

自分を整える・生活習慣を見直す(11.4%)

旅行・新しい体験(9.9%)

趣味・特技の上達(9.9%)

仕事・キャリアアップ(8.5%)

人間関係・恋愛・家族との時間(6.0%)

勉強・資格取得(5.5%)

その他(2.1%)

＜2026年、あなたが挑戦してみたいことに関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年12月21日

有効回答者数：9,165名

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

