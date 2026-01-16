【2025年12月実施】【回答者数9,165名】「2026年、あなたが挑戦してみたいこと」に関するアンケート調査結果
株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「2026年、あなたが挑戦してみたいこと」に関するアンケートを名に対して2025年12月21日に実施いたしました。
■2026年に挑戦してみたいことはありますか。
特に挑戦したいことはない(33.6%)
今はまだ決まっていない(25.1%)
なんとなく考えている(18.8%)
分からない(14.2%)
明確にある（すでに決めている）(8.3%)
■挑戦したいことがある方は、どんな分野で挑戦したいですか。（複数選択可）
特にない/分からない(33.9%)
健康・運動・ダイエット(12.7%)
自分を整える・生活習慣を見直す(11.4%)
旅行・新しい体験(9.9%)
趣味・特技の上達(9.9%)
仕事・キャリアアップ(8.5%)
人間関係・恋愛・家族との時間(6.0%)
勉強・資格取得(5.5%)
その他(2.1%)
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
＜2026年、あなたが挑戦してみたいことに関するアンケート調査概要＞
調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2025年12月21日
有効回答者数：9,165名
※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
※有効回答者数については、質問項目により異なります
<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>
出典元として
「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/
と明記してください。
「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について
累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。
「アイコニット・リサーチ」について
「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。
https://www.iconit.jp/iconit-research/