信長デイトナ装着体験100名突破・FiNANCiE連動によるコミュニティ運営の深化／TMRワークス株式会社 代表取締役・前埜隆広氏が「信長デイトナ」を装着体験

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開する「信長デイトナ」プロジェクトにおいて、希少ヴィンテージ腕時計『信長デイトナ（ROLEX Ref.6263／Ser.6412345）』の装着体験者数が累計100名を突破したことをお知らせいたします。

あわせて、コミュニティ参加型ファンディングプラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」を起点とした参加型施策を拡充し、プロジェクトの幅を広げる取り組みを進めています。

本プロジェクトは、一本の腕時計を「所有する対象」としてではなく、その背景や歴史、文脈に触れる体験や、プロジェクトそのものに関与することを価値とする新しいラグジュアリーのあり方を提案する取り組みです。装着体験を通じて、信長デイトナが持つストーリー性や思想を実感していただく機会を提供してきました。

■FiNANCiEと連動した参加型プロジェクトとしての展開

「信長デイトナ」プロジェクトでは、FiNANCiEと連動した参加型プロジェクトとして、参加者の声やアクションを反映する施策を継続的に展開しています。これまで、コミュニティボーナス企画や意見募集型の施策に加え、参加者同士の交流を促す取り組みを進めてきました。

近年はその取り組みをさらに発展させ、コミュニティ内でのデザイン投票を起点としたオリジナルグッズの制作など、プロジェクトの世界観を形にする施策も実施しています。直近では、投票によって選ばれたデザインをもとに、信長デイトナをモチーフとしたオリジナルパーカーが完成。完成を記念し、現在はコミュニティ内にて抽選リワードとしての提供を行っており、今後はプレミアムリワードでの展開も視野に入れています。

これらのグッズ展開は、単なる物販を目的としたものではなく、プロジェクトへの関与や参加の実感を高める体験価値の一環として位置づけています。今後もFiNANCiEを起点に、体験・コミュニティ・プロダクトを横断した施策を展開し、参加者とともにプロジェクトを育てていく運営スタイルを推進してまいります。

現在、本プロジェクトのコミュニティには2,200名を超える支援者が参加しており、オンライン上での意見交換に加え、リアルでの装着体験や各種企画も定期的に実施しています。

■TMRワークス株式会社 代表取締役・前埜隆広氏による装着体験を実施

コミュニティはこちら :https://financie.jp/users/nobunagadaytona

こうした取り組みの一環として、先日、TMRワークス株式会社 代表取締役、ならびに日本OA通信協会 代表を務める前埜隆広（まえの たかひろ）氏に、「信長デイトナ」の装着体験をしていただきました。

前埜氏は、中古・新品パソコンの販売・買取をはじめ、OA機器や通信機器、複合機、ビジネスフォン、クラウドPBXなど、企業の業務環境を支える幅広い事業を展開されている経営者です。

また、日本OA通信協会の代表として、業界内の協業や情報共有を促進するコミュニティ運営にも注力されています。

装着体験では、「信長デイトナ」が持つ歴史的背景や、一本の腕時計を起点に広がるプロジェクトの考え方に関心を寄せていただき、実物に触れながらその価値を体感していただきました。

当社としても、実業の最前線で活躍される方に本プロジェクトの世界観をご体験いただけたことを、大変光栄に感じております。

株式会社クロスワンでは今後も、多様な分野で活躍される方々に装着体験を通じてプロジェクトの世界観を体感していただきながら、FiNANCiEコミュニティと共に、腕時計レンタル事業「TimeShelf」を含めた事業展開を推進してまいります。

