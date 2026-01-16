【PLUS VENDOME】″self-love″を意味するLOVE（(ハート)）モチーフに新デザインが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

“self-love”を意味するPLUS VENDOMEのLOVE（(ハート)）モチーフに、漆黒のインクで塗りつぶしたような新しいデザインが仲間入りしました。

ブラックアウトのワンポイントタトゥーを表現したモチーフは、控えめながら存在感のある艶美が魅力です。

ネックレスにはベネチアンチェーンを採用し、直線的なエッジを利かせることで顔周りにシャープな輝きを添えてくれます。

地金で枠取りしたモチーフはチェーンとの馴染みもよく、リバーシブルで着用が可能です。スライドアジャスターで最長42cmからチョーカーの長さまで自由に調整でき、幅広いスタイリングが楽しめます。

同モチーフのピアスにも程よい地金感を持たせ、漆黒とメタルのコントラストが顔周りを華やかに演出します。

ネックレス

価格：\27,500-（税込）

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング、合成樹脂

ピアス

価格：\29,700-（税込）

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング、合成樹脂

発売日：2026年1月16日（金）

PLUS VENDOME公式オンラインストア：https://vendome.jp/plus_vendome(https://vendome.jp/plus_vendome)

PLUS VENDOME POP UP STORE at 新宿高島屋

通常はオンラインストア販売のみの商品を、実際に手にとっていただけるポップアップストアを開催いたします。

新作をはじめ、大切な人への贈り物やご自身へのギフトにぴったりなジュエリーを取り揃えてお待ちしております。

開催日時：

2026 年2 月11 日（水・祝） ～ 17 日（火）

開催場所：

新宿高島屋2 階 アクセサリー特設会場

ポップアップストア限定特典

・ お買い上げいただいた方全員にSHOGO SEKINE 氏デザイン オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

・ 税込29,700 円以上お買い上げの方へSHOGO SEKINE 氏コラボレーショントートバッグをプレゼントいたします。

・ 税込55,000 円以上お買い上げの方へオリジナルジュエリーポーチをプレゼントいたします。

※ポップアップストア限定特典には数に限りがございます。予めご了承ください。